Open d'Australie: Djokovic se plaint de voir ses blessures "remises en cause", et pas celles de ses adversaires

Après sa victoire lundi lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie face à Alex de Minaur, Novak Djokovic en a profité pour pointer du doigt la différence de traitement dont il fait l'objet selon lui quand il parle de ses blessures.

Novak Djokovic n'a pas été gêné par son énorme bandage autour de la cuisse gauche. Ce lundi, le Serbe a donné la leçon à Alex de Minaur (6-2, 6-1, 6-2) pour se qualifier pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. "Je n'ai rien senti", a glissé le nonuple vainqueur du tournoi australien après sa démonstration face au 25e mondial.

"J'ai pris beaucoup de pilules anti-inflammatoires ces derniers jours pour masquer la douleur. D'habitude, je n'aime pas ça. Je ne veux pas entrer plus loin dans les explications, mais aujourd'hui, ça allait", a encore confié Novak Djokovic, qui a estimé avoir réalisé son "meilleur match" depuis le début de la saison.

En conférence de presse, Novak Djokovic a été interrogé aussi sur les doutes qui peuvent entourer sa blessure compte tenu du niveau qu'il affiche. "Seules mes blessures sont remises en cause. Quand d'autres joueurs sont blessés, ce sont eux les victimes, mais quand c'est moi, je fais semblant, a commenté l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem. C'est très intéressant… Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit."

"Le récit qui m'entoure est différent de celui d'autres joueurs qui ont vécu une situation similaire"

Privé d'Open d'Australie l'an passé en raison de son refus de se vacciner contre le Covid, Novak Djokovic est confronté à un schéma assez similaire à l'édition 2021, remportée malgré une déchirure aux abdominaux. "J'avais montré l'IRM, l'échographie et tout le reste", a rappelé l'intéressé, qui ne sait pas s'il sera aussi transparent cette année par rapport à sa blessure.

Pour son quart de finale mercredi, Novak Djokovic défiera Andrey Rublev. Reste à savoir si son corps tiendra la distance face à la tête de série numéro 5. "Je ne suis pas vraiment intéressé à ce stade par ce que les gens pensent et disent, a déclaré 'Djoko' C'est amusant, c'est intéressant de voir comment le récit qui m'entoure se poursuit, récit qui est différent de celui d'autres joueurs qui ont vécu une situation similaire."

"Mais j'y suis habitué, et cela me donne simplement une force et une motivation supplémentaires. Je les remercie donc pour cela", a conclu Novak Djokovic, qui a l'occasion en cas de victoire finale dimanche d'égaler Rafael Nadal au nombre de titres dans les tournois du Grand Chelem.