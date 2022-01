Open d’Australie: Kyrgios fait encore le show après sa victoire en double

Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont revenus ce samedi, peu après leur titre en double à l'Open d'Australie, sur cette quinzaine formidable où le public n'aura cessé de les porter vers le triomphe.

Ils s’étaient promis de mettre le feu à l’Open d’Australie. Promesse tenue. Et au bout, un titre inespéré qui pourrait bien changer le visage de leurs carrières respectives. Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis, partenaires sur le court et amis dans la vie, l’ont emporté en finale du double à l’Open d’Australie, chez eux, devant un public qui se sera déplacé en nombre à chacune de leurs représentations. Car oui, avec le trublion Nick Kyrgios en chef d’orchestre, un match de tennis se transforme en véritable show.

"Je pense que nous avons créé la meilleure ambiance que ce tournoi a jamais connue, pour être brutalement honnête, a estimé Kyrgios. Le père d'Ashleigh (Barty, vainqueur du tournoi dans le tableau du simple dames) est venu nous voir pour nous dire que c'était le meilleur public qu'il ait vu. Les gens regardent mes matches, où que j'aille jouer dans le monde, les stades sont pleins. Mais je ne pense pas que les gens qui crient durant les points, ça vienne de nous. Les audiences sont folles et les gens restent scotchés devant leur télé quand nous jouons. Pas besoin d'en dire plus."

Kokkinakis: "Si on va au Masters, ce sera rock'n'roll"

L’ambiance a été énorme à chacune de leurs rencontres, chacun aura pu le constater, les performances de la paire suscitant parfois un peu trop d'enthousiasme, avec des comportements à la limite de la règle, ce dont certains joueurs se seront plaint. Pendant la finale, des spectateurs un peu trop bruyants ont même été expulsés. Avec cette victoire dans un Majeur, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis peuvent envisager accéder au Masters de fin d’année en fonction de la suite qu’ils envisagent de donner à leur saison.

"Si on y va (au Masters de Turin), ça fera du bien à l'ATP, mec", s’est amusé Nick Kyrgios, rejoint sur ce point par son compère, lequel en salive d’avance: "On ne s'attendait pas à pouvoir jouer le Masters après un seul tournoi. C'est n'importe quoi, vraiment. C'est sûr que si on y va, ce sera rock'n'roll. On verra... Ce qui est sûr, c'est que tout le monde voudra nous battre, mais c'est cool. Cela ne change pas grand-chose." Pour ceux qui auraient apprécié le spectacle durant la quinzaine et qui en espèrent davantage, sachez que la paire australienne n’a pas prévu de se produire partout dans le monde.

Nick Kyrgios, par exemple, a déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas disputer Roland-Garros, un tournoi qu’il boude depuis 2017. L’Australien a tenu des propos très durs à l’égard de l’organisation du tournoi ces dernières années. Pas sûr qu’on l’y revoit de sitôt.