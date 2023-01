Open d'Australie: "La plus grande victoire de ma carrière", savoure Djokovic après son 22e Grand Chelem

Vainqueur de son 22e Grand Chelem ce dimanche lors de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic entre un peu plus dans l'histoire du tennis en égalant Rafael Nadal. Le Serbe n'a pas caché son émotion pour ce qui est "probablement la plus grande victoire" de sa carrière.

Novak Djokovic entre un peu plus dans l'histoire du tennis. Ce dimanche, le Serbe a remporté son 22e titre du Grand Chelem après une finale maîtrisée face à Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6, 7-6) et reste invaincu en finale à Melbourne (10 succès). Celui qui redeviendra numéro un mondial ce lundi rejoint au palmarès Rafael Nadal, qui s'était imposé lors de l'édition 2022, marquée par l'absence du Serbe, expulsé après un feuilleton interminable.

Après avoir levé les bras, Novak Djokovic n'a pas caché son émotion lors de la cérémonie. "Ça a été l'un des tournois les plus difficiles que j'ai joué étant donné le contexte. Quelle aventure cela a été pour ma famille, mon équipe et moi-même. Je ne sais pas par où commencer et où finir. Je ne tiens rien pour acquis. Je sais que vous tolérez parfois les pires côtés de mon personnage et j'apprécie la patience que vous me donnez. Je dois dire que cela a été l'un des tournois les plus difficiles auxquels j'ai jamais joué de ma vie compte tenu des circonstances, ne pas avoir joué l'année dernière, revenir cette année. Je dirais que c'est probablement la plus grande victoire de ma vie, compte tenu de ces circonstances", a confié "Nole".

Le bel hommage de Tsitsipas

Son adversaire lors de la finale a également loué la quinzaine de Djokovic, gêné par une cuisse depuis le début du tournoi. "Novak, je ne sais pas quoi dire. Tout est dans les chiffres. J'admire ce que tu as fait pour notre sport et je pense que tu fais de moi un meilleur joueur quand je suis sur le court, a lâché Stefanos Tsitsipas. J'ai eu le privilège de jouer beaucoup de matchs difficiles et à haute intensité, mais je voudrais dire une fois de plus que Novak fait ressortir le meilleur de moi. Il est l'un des plus grands de notre sport et il est le plus grand qui ait jamais tenu un raquette de tennis à coup sûr. J'aimerais te remercier d'avoir poussé notre sport jusqu'ici."

Sacré dix fois à Melbourne, le Serbe compte également sept titres à Wimbledon, trois à l'US Open et deux à Roland-Garros. Il est l'un des quatre seuls joueurs à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem avec Roy Emerson, Rod Laver et Rafael Nadal.