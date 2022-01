Open d'Australie: les avocats de Djokovic vont riposter après l'annulation de son visa

L'Australie a annulé jeudi le visa de Novak Djokovic qui était arrivé à l'aéroport de Melbourne afin d'y disputer le premier Grand Chelem de l'année. Ses avocats vont contre-attaquer.

Novak Djokovic pensait avoir fait le plus difficile en obtenant une dérogation médicale pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, mais le visa du N.1 mondial a été annulé à l'aéroport de Melbourne, faute des documents nécessaires à son entrée dans le pays. A en croire la presse australienne, le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait pas rempli le bon formulaire pour faire sa demande de visa et le visa qu'il a demandé n'autorise pas de dérogation médicale. Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, lorsque le camp Djokovic a constaté son erreur.

Mais cette demande a été retoquée. Plusieurs médias australiens, dont The Age et le Sydney Morning Herald, assurent que les avocats de Djokovic vont tenter de faire annuler la décision. D'après la chaîne 9 News, Djokovic a été transféré dans un hôtel, sous surveillance, après avoir passé plus de huit heures à l'aéroport de Melbourne. Il devrait quitter le pays dans les prochaines heures, même s'il n'est pas exclu qu'il formule une nouvelle demande de visa, alors que ses avocats comptent faire appel de la décision, ce qui pourrait retarder son départ.

Djokovic a vite déchanté

Déjà vainqueur de 20 Grands Chelems, comme Roger Federer et Rafael Nadal, Djokovic visait un 21e titre record à Melbourne. L'Open d'Australie, qui commence le 17 janvier, est son tournoi fétiche : c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier Grand Chelem (2008), et aucun joueur ne s'y est imposé autant que lui (neuf victoires). Ces derniers mois, "Nole" laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le Covid-19 pour entrer en Australie. Il s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois.

Il avait finalement annoncé mardi avoir obtenu une dérogation médicale lui permettant de faire le voyage en Australie. Il était tout sourire pour annoncer son départ pour Melbourne sur son compte Instagram. Mais le champion a finalement déchanté.