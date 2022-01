Open d'Australie: Mladenovic titrée en double avec Dodig

Kristina Mladenovic a remporté l'Open d'Australie en double mixte avec le Croate Ivan Dodig, ce vedredi après leur victoire en finale face à la paire australienne Jaimee Fourlis-Jason Kubler (6-3, 6-4).

Huitième Grand Chelem en double pour Mladenovic

Eliminée en simple au premier tour par la Suissesse Belinda Bencic (22e) et en double (associée à Caroline Garcia) au 2e tour, la Française de 28 ans ajoute néanmoins un 8e titre du Grand Chelem à son palmarès.

Mladenovic a en effet remporté cinq Majeurs en double (Roland-Garros 2016 avec Garcia, Roland-Garros 2019 et 2020 avec Timea Babos, ainsi que l'Open d'Australie 2018 et 2020 avec Babos). Et elle a remporté vendredi à Melbourne son 3e Majeur en double mixte après Wimbledon 2013 et l'Australie 2014 associée au Canadien Daniel Nestor.