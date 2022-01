Open d’Australie: Monfils corrige Bublik et file au troisième tour

Gaël Monfils sera bien présent au troisième tour de l’Open d’Australie. Opposé ce mercredi à Alexander Bublik, le Français a facilement gagné, en trois sets, contre le Kazakhstanais (6-1, 6-0, 6-4). Le 19e mondial affrontera Cristian Garin.

Gaël Monfils poursuit sa bonne lancée. Lors du premier tour de l'Open d'Australie, le tennisman avait battu assez facilement en trois sets l’Argentin Federico Coria. Ce mercredi, le Français était opposé à Alexander Bublik dans une rencontre qui très vite tourné en faveur de Monfils, qui était en mode express (6-1, 6-0, 6-4).

C’est avec le plein de confiance que le joueur affrontera la tête de série numéro 16, le Chilien Cristian Garin. Pendant que Monfils déroulait, son prochain adversaire a dû disputer cinq sets pour se qualifier. Un détail pouvant faire pencher la balance en faveur de celui qui a remporté il y a quelques jours, le tournoi ATP 250 d’Adelaïde.

Dans tous les cas, celui qui a connaît un bon début d'année se méfie de son prochain adversaire: "Je l'attends à un gros match face à Garin. C'est un grand joueur, il est mieux classé que moi. Je vais devoir être à mon meilleur niveau."

"J'espère ne pas rechuter"

À l’issue de la rencontre, le vainqueur du jour est revenu sur sa performance aboutie contre Bublik: "Je me sens bien, j’ai fait un bon match. J’ai été solide du début jusqu’à la fin, en commettant très peu de fautes. Je suis satisfait de cette performance. Face à cet adversaire, il fallait bien se concentrer et offrir un gros combat et le faire beaucoup joueur. Sur chaque frappe, j’essayais ne pas lui donner d’espoir."

Blessé aux cervicales peu avant le début du tournoi, le Français se méfie toujours de ce pépin physique: "J’ai eu un problème avec les cervicales, j’espère ne pas rechuter. Je veux rester sur cette lancée." À voir si la suite des évènements lui sera favorable.