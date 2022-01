Open d'Australie: la blessure de Nadal qui pourrait le pousser à prendre sa retraite

Qualifié pour le troisième tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal était ravi de sa condition physique, malgré une blessure au pied dont il craint qu’elle ne lui fasse prendre une terrible décision concernant la suite de sa carrière.

En soulignant, sans trop s’étonner, la montée en puissance de Rafael Nadal, on en aurait presque oublié ce que le Majorquin a traversé ces derniers mois. Mais pas lui. "Ce qui me fait voir le verre à moitié plein, c'est que je suis compétitif physiquement, surtout après un titre et cinq matchs gagnés", a déclaré un Nadal qui défiera le Russe Karen Khachanov au prochain tour.

"C'est toujours un défi de jouer contre Karen, a fortiori dans la situation qui est la mienne", a déclaré l'Espagnol. Rafael Nadal a vécu des mois difficiles sur le plan physique, principalement en raison d’une blessure au pied.

Positif à tout prix

Le tennisman a beaucoup souffert de sa blessure au pied, y compris sur un plan psychologique. "Avec le scaphoïde cassé en deux, il est difficile d’oublier, a-t-il confié après s’être qualifié pour le troisième tour mercredi, à Melbourne. Je ne l’oublierai jamais. Je rencontre un problème qui n'a pas de solution. Ce pied peut me permettre de concourir avec plus ou moins de garanties. Je ne m'attends pas à ce que les conditions soient parfaites pour la suite de ma carrière, mais j'ai confiance dans le fait qu'on me permettra de jouer le plus longtemps possible. En revanche, il est certain que je ne jouerai pas tout en endurant une souffrance extrême."

De retour sur les courts en 2022, heureux de se sentir à nouveau un joueur de tennis, Nadal a reconnu qu’il a été difficile de rester motivé et d’entretenir la passion: "Je joue parce que cela me rend heureux et parce que je suis motivé par les défis. S'il arrive un moment où la douleur l'emporte sur tout le reste, et me retire cette illusion d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, il sera temps de passer à autre chose, a-t-il annoncé. Pour l'instant, je ne suis pas dans cette ligne car je suis revenu avec beaucoup d'enthousiasme après de nombreux mois sans pouvoir faire ce que je faisais et j'espère que cela va continuer. Je dois être prêt à accepter tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Je ne suis pas du genre à penser négativement, je suis une personne positive en général et j'essaie de regarder les choses en pensant qu'elles vont s'améliorer."