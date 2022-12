Tennis (United Cup): Kyrgios déclare forfait au dernier moment, Hewitt déplore "un manque de communication"

Nick Kyrgios a déclaré forfait pour la United Cup 24 heures avant son entrée en lice contre Cameron Norrie. Le 22e joueur mondial a expliqué vouloir soigner sa cheville avant l’Open d’Australie, tandis que son capitaine, Lleyton Hewitt, a regretté son comportement.

Fidèle à lui-même, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui en dehors de ses performances sur les courts. Alors qu’il était initialement l’une des têtes d’affiche de la United Cup, la toute nouvelle compétition par équipe mixte lancée par l’ATP et la WTA, le 22e joueur mondial a pris tout le monde de court en déclarant forfait à moins de 24 heures de son entrée en lice contre le Britannique Cameron Norrie, prévue ce jeudi.

Mercredi, son absence avait surpris tout le monde, même son équipe. "Il était là, on a littéralement appris son forfait il y a 10 minutes, donc c'est tout nouveau pour nous", avait indiqué Samantha Stosur, ancienne numéro 4 mondiale et co-capitaine de la sélection australienne pour cette United Cup.

Ce jeudi, Kyrgios est finalement sorti de son silence dans un entretien accordé à The Age. Le finaliste du dernier Wimbledon a expliqué qu’il avait pris la décision de se retirer afin de soigner une blessure à la cheville. "C'est évidemment très difficile. Ce n'est pas idéal d'avoir une blessure à n'importe quel moment de la saison, mais c'est le risque que je cours à chaque fois que j'entre sur le court", a-t-il indiqué, justifiant ce forfait par sa volonté d’être en pleine possession de ses moyens pour l’Open d’Australie (16-29 janvier).

Hewitt: "Juste répondre, c'est la façon normale de le faire"

Mais ce retrait de dernière minute n’a pas vraiment été apprécié dans les rangs australiens. "J'étais dans le même bateau que tous les autres joueurs hier, je n’en savais pas plus, a ajouté Lleyton Hewitt, l’autre capitaine de la sélection australienne. C'était donc assez difficile pour tout le monde. C'était un manque de communication je pense. Pour toute l'équipe, c'était assez difficile de ne pas savoir ce qui s'était passé ces dernières 24 heures." Interrogé sur la manière d’améliorer la communication, l’ex-numéro un mondial a répondu sèchement: "Juste répondre, c'est la façon normale de le faire."

La United Cup oppose 18 nations qui sont réparties dans six groupes (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane) avec deux rencontres se déroulant chacune sur deux jours pour chaque équipe. Une rencontre comprend quatre simples et un double mixte pour départager les deux équipes si elles sont à égalité après les simples.

A l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s'affrontent et les trois vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan en phase de poules complètera ce dernier carré.

L'équipe de France est quand à elle, composée d'Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Manuel Guinard, Caroline Garcia, Alizé Cornet et Léolia Jeanjean, en plus d' Édouard Roger-Vasselin et Jessika Ponchet en double. Au premier tour, les Bleus affrontent l'Argentine et la Croatie. Ils mènent pour l'instant 2-0 dans leur confrontation contre les Sud-américains.