Open d’Australie: qualifié sans forcer, Tsitsipas a regardé la météo à Athènes juste après son match

Stefanos Tsitsipas estime ne pas avoir forcé, ni tremblé pour se défaire du Néerlandais Tallon Griekspoor (6-2, 7-6, 6-3) au point de consulter la météo en Grèce aussitôt la fin de son match.

Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, s'est facilement qualifié pour les 8es de finale de l'Open d'Australie en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor (63e) 6-2, 7-6 (7/5), 6-3, vendredi à Melbourne. Un succès presque facile pour le Grec qui s’est rapidement projeté sur un autre sujet à peine le match terminé.

Il a vérifié la météo à Athènes en rangeant ses raquettes

"Je n'ai pas eu à jouer beaucoup de longs échanges sur mon service et ça m'a aidé", a commenté le Grec, très détendu à l'issue de la rencontre. La première chose qu'il a faite, en rangeant ses raquettes sur le court, a été de "vérifier la météo à Athènes" sur son téléphone, a-t-il affirmé. Tsitsipas est parvenu trois fois en demi-finales du Majeur australien (2019, 2021, 2022). Mais c'est à Roland-Garros qu'il a joué son unique finale de Grand Chelem à ce jour, en 2021, lorsqu'il avait été battu par Novak Djokovic.

Son prochain match devrait être plus compliqué puisqu'il retrouvera dimanche l'Italien Jannik Sinner (16e) qu'il avait battu l'an dernier en quarts. Ce dernier a été beaucoup plus chahuté. Il a remonté deux sets de retard avant de facilement dominer le Hongrois Marton Fucsovic (78e) 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0, plus tôt dans la journée.

"Il a très bien joué pendant les deux premiers sets, et moi je n'avais pas tout à fait la bonne tactique. Il a fallu que j'en change un peu", a expliqué Sinner en soulignant son efficacité physique "jusqu'à la fin". Sinner est très attendu durant ce Majeur australien après s'être imposé parmi les meilleurs en 2022 en atteignant notamment les quarts à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open.