Open d’Australie: "Ce n’est pas bon du tout", Djokovic pessimiste concernant ses pépins physiques

Novak Djokovic a battu le Français Enzo Couacaud ce jeudi en quatre sets (6-1, 6-7, 6-2, 6-0) lors du deuxième tour de l'Open d'Australie à Melbourne. Gêné par une douleur à l'ischio-jambier gauche, le Serbe a reconnu ne pas être totalement serein pour la suite du premier Grand Chelem de l'année 2023.

Toujours invaincu à l'Open d'Australie depuis un huitième de finale en 2018, Novak Djokovic reste en course pour un dixième titre à Melbourne. Ce jeudi, le Serbe a éliminé Enzo Couacaud au deuxième tour du tournoi après un duel en quatre manches (6-1, 6-7, 6-2, 6-0). Tout semblait se dérouler pour le mieux pour le cinquième joueur mondial lorsque le Français a fait appel au médecin pour une cheville douloureuse.

Mais Novak Djokovic a lui aussi été rattrapé par ses pépins physiques et notamment cet ischio-jambier gauche qui siffle depuis plusieurs semaines. Enzo Couacaud en a profité pour rafler la deuxième manche au tie-break avant de voir l’ancien numéro un mondial hausser le niveau et remporter tranquillement les deux suivantes. Sauf peut-être les invectives d’un spectateur ivre depuis les tribunes.

"Il y a eu un peu de tout ce jeudi. Je suis heureux de m’être sorti de genre de match en quatre sets même si j’aurais préféré le faire en trois. Il faut le saluer pour les jolis coups de tennis qu’il a joué sur la fin de la deuxième manche, a analysé 'Nole' au micro de Eurosport après sa qualification pour le troisième tour. Il y a eu des circonstances intéressantes à gérer mais c’est une session nocturne en Grand Chelem. Cela peut être électrique positivement comme négativement pour les joueurs. Il faut l’accepter et essayer de faire avec."

Djokovic: "C’est entre les mains de Dieu"

Pas à 100% depuis le début du tournoi à Melbourne, le Serbe a reconnu que la situation l’inquiétait un peu. Non pas à cause des balles "plus lentes" que lors de ses derniers titres obtenus en 2020 et 2021. A cause, plutôt, de cette gêne à la jambe qui le handicape au moment de répéter les efforts pendant plusieurs heures de match.

"Les bons débuts dans le troisième et quatrième set ont aidé, a encore reconnu le serbe de 35 ans. Pour être honnête, ce n’est pas bon du tout. Je le prends au jour le jour. La sensation était meilleure au match précédent que pour celui-là. C’est tout ce que je peux dire. C’est entre les mains de Dieu pour m’aider, du physio et de mon équipe. On prend les choses jour après jour. J’espère pouvoir récupérer et être prêt pour la prochaine rencontre."

A Grigor Dimitrov, son prochain adversaire pour une place en huitième, de profiter de ce souci physique de Novak Djokovic. Ce jeudi, face à un Enzo Couacaud également diminué cela a suffi. Pas sûr que cela se passe aussi bien contre l'expérimenté Bulgare.