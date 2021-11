Tennis: Tsonga espère une wild card pour l'Open d'Australie

Jo-Wilfried Tsonga, qui a mis un terme à sa saison 2021 à la suite d'une blessure au mollet contractée cet été, se prépare à faire son retour sur les courts. Le Manceau de 36 ans espère être opérationnel en janvier, et pouvoir disputer l'Open d'Australie sur invitation.

De passage mardi à Roland-Garros pour un événement visant à offrir des aides à de jeunes talents du tennis français, Jo-Wilfried Tsonga a fait le point sur son avenir proche. Absent des courts depuis le mois de juin, avec une dernière apparition effectuée à Wimbledon, le joueur de 36 ans a expliqué vouloir reprendre la compétition dans les semaines à venir. "Un truc est sûr: on me verra en 2022", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant de révéler qu'il espérait recevoir une wild card pour l'Open d'Australie.

"Depuis le milieu de l'été, ça va beaucoup mieux, a-t-il enchaîné. Je suis allé à l'US Open, je me suis fait mal au mollet (il a été victime d'une déchirure juste avant son premier match fin août, ndlr) et j'ai finalement décidé d'annuler ma fin de saison car ça n'avait pas trop d'intérêt. Je me prépare pour revenir au mois de janvier, et j'espère que j'aurai la chance d'avoir une invitation pour l'Open d'Australie (17-30 janvier 2022). En attendant, je travaille dur et j'essaie de faire mon job du mieux que je peux".

Saison chaotique

Jo-Wilfried Tsonga n'a obtenu qu'une seule victoire (en mars à Marseille) cette saison. Son pépin physique de l'US Open a rappelé qu'il avait déjà vécu une année 2020 de galère avec une blessure au dos.

Actuel 257e au classement mondial de l'ATP, Jo-Wilfried Tsonga avait été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie de 2020. Il n'avait pas pris part à l'édition 2021, remportée par Novak Djokovic. Son dernier résultat significatif en Grand Chelem remonte à 2017. Il avait atteint les quarts de finale de ce même tournoi, face à Stan Wawrinka.