Wimbledon: Humbert et Tsonga au tapis, Monfils et Chardy au deuxième tour

La troisième journée de Wimbledon réservait un programme chargé aux Français. Au terme d'un duel acharné en cinq sets, Ugo Humbert s'est incliné face à Nick Kyrgios ; Jo-Wilfried Tsonga a perdu face à Mikael Ymer après quatre heures de jeu. Monfils et Chardy rallient, eux, le prochain tour.

Du bonheur et des désillusions. La troisième journée sur le gazon londonien de Wimbledon réservait un programme chargé aux Français ce mercredi. Et des fortunes diverses.

Embarqué dans un combat fantastique du premier tour contre l'Australien Nick Kyrgios (60e mondial), Ugo Humbert a été interrompu dans le cinquième set mardi soir, juste avant 23h, comme le veut le règlement du tournoi. Mais le Français de 23 ans s’est finalement incliné après un duel acharné de 3h59. Une victoire de Kyrgios qui n’est pas sans rappeler celle intervenue au deuxième tour de l’Open d’Australie où il avait déjà battu Humbert en cinq sets.

Dans un autre marathon, la chance n’a pas non plus souri à Jo-Wilfried Tsonga. Face à Mikael Ymer, bourreau de Gaël Monfils à Roland-Garros, le Français de 36 ans s’est aussi incliné en cinq sets et ne verra pas le deuxième tour. Lessivé physiquement, Tsonga, qui menait deux sets à un, s’est finalement écroulé dans les deux dernières manches.

Chardy et Monfils illuminent la journée

La sensation du jour chez les Français reste sûrement la belle victoire de Jérémy Chardy. Le Français de 34 ans qui avait atteint les huitièmes de finale en 2014 a éliminé l’un des hommes en forme de la saison, Aslan Karatsev, en trois sets (7-6 [4], 7-6 [6], 6-3). Il affrontera le Bélarusse, Ilya Ivashka (79e) au prochain tour.

Un autre combat a aussi trouvé sa fin ce mercredi: celui de Gaël Monfils. Engagé dans un match face à l’Australien, Christopher O’Connell. Les deux hommes s'étaient quittés lundi soir à égalité un set partout et 6-6 dans la troisième manche. Mardi soir, le Français menait 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 4-6, 3-2 et service à suivre quand la nuit est tombée. Il a conclu mercredi et affrontera au prochain tour l'Espagnol Pedro Martinez (107e).

Autre Tricolore qui faisait son entrée en matière, Lucas Pouille s'est incliné face à Cameron Norrie. Le Britannique, qui avait perdu la première manche, a finalement relevé la tête pour écarter le Français de 27 ans (7-6, 5-7, 2-6, 5-7). Grégoire Barrère a aussi été éliminé par Botic Van de Zandchulp et ne sera pas au deuxième tour (2-6, 7-6, 1-6, 6-7).