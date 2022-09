Retraite de Federer: "Il est surtout reconnaissant", son entraîneur raconte l'état d'esprit de la légende

Invité exceptionnel de Bartoli Time ce dimanche soir sur RMC, Ivan Ljubičić, entraîneur de Roger Federer depuis 2016, est revenu sur sa relation et sa collaboration avec le Suisse, qui prendra sa retraite le week-end prochain.

La nouvelle était redoutée: Roger Federer a annoncé ce jeudi sa retraite, à l'âge de 41 ans. Le Suisse disputera une dernière compétition, la Laver Cup du 23 au 25 septembre, qu'il a lui-même lancée. Touché au genou, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem n'était plus apparu depuis sa défaite en quart de finale lors de Wimbledon 2021.

Invité de Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Ivan Ljubičić, entraîneur de Roger Federer depuis 2016, a abordé l'état d'esprit du futur retraité: "Il est en ce moment dans l’émotion. Il est à la fois tranquille et un peu triste. C’est un temps pour l’émotion et la célébration, a confié le Croate. Il est surtout reconnaissant de tous les moments et les succès qu’il a connus dans sa vie, donc je ne suis pas sûr que le mot triste est vraiment celui qui le qualifie le mieux en ce moment."

"Je préfère le terme excellence pour le qualifier"

Lui-même ancien joueur de tennis, Ivan Ljubičić s'est lié d'amitié au fil du temps avec Roger Federer, au point donc de rejoindre le staff du Suisse après sa retraite. Il connaît forcément très bien le "Maestro". "Pour moi la perfection est quelque chose que vous cherchez à atteindre sans jamais y arriver. Je préfère le terme excellence pour le qualifier, a lancé Ljubičić. Il essaye d’être un joueur excellent, un père excellent, un mari excellent. Le plus important, c’est qu’il essaie d’être un excellent modèle pour les générations à venir. Je pense que l’une des raisons de sa longévité, c’est sa volonté de laisser son empreinte sur la jeune génération, il a cette volonté de transmettre au maximum cette excellence. C’est quelque chose qui sera toujours avec lui."

Lors de leur collaboration, Roger Federer était revenu au sommet en 2017, en remportant l'Open d'Australie et Wimbledon. Sa dernière victoire en Grand Chelem a eu lieu en Australie, en 2018, revenant par ailleurs à la première place mondiale. "J’ai beaucoup appris avec lui. Je pense d’ailleurs que dans notre relation, j’ai plus appris de lui que lui de moi, même si j’espère l’avoir aidé à gagner un peu plus (rires). Mais je suis fier et heureux d’avoir appris avec lui en dehors du court", a conclu Ivan Ljubičić sur son expérience professionnelle avec Federer.