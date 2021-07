Roger Federer et Thierry Henry tapent la balle ensemble en Croatie

Roger Federer passes ses vacances en Croatie sur l'île de Losinj, où se situe l'académie de son coach, Ivan Ljubicic. Les deux hommes ne sont pas seuls avec leurs familles respectives, puisque Thierry Henry les y a rejoint.

Non seulement Ivan Ljubicic a permis à Roger Federer d’effectuer un pas en avant supplémentaire dans sa carrière en rejoignant son équipe, mais les deux hommes, amis depuis plusieurs années, ont également approfondi leur relation. Inséparables sur le circuit, ils le sont aussi dans la vie. La preuve cette semaine.

Forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo, le Suisse a pris l’avion, direction la Croatie - le pays de Ljubicic - et Losinj, petite île croate de la mer adriatique, où il passe du bon temps en famille avec sa femme Mirka ainsi que leurs enfants, mais également Ivan Ljubicic, donc. Et un invité de marque: Thierry Henry.

Quand Myla Federer se moque de Thierry Henry

L'ancien attaquant d'Arsenal et des Bleus, habitué de la Croatie, a en effet été photographié partageant un repas au restaurant avec tout ce petit monde. Thierry Henry et Roger Federer ont aussi tapé la balle en compagnie de leurs enfants. Sur une vidéo qui a circulé un temps sur la toile avant de disparaître, Myla Federer, l’une des filles du Maestro, a pu faire admirer son jeu de jambes, après s'être gentiment moquée de Thierry Henry, plus à l’aise avec un ballon de football qu’une balle de tennis.

L'île de Losinj n'a pas été choisie au hasard. C’est justement à cet endroit de la Croatie que Ljubicic s'apprête à lancer sa propre académie, dont l’objectif est de devenir "le meilleur centre de performance tennistique au monde". L’académie dispose de 9 courts en terre battue, 3 courts en dur et un hôtel quatre étoiles.