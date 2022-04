Roland-Garros: une bataille de diffuseurs pour le dernier match de Tsonga

Les grandes manoeuvres des diffuseurs TV de Roland-Garros vont débuter prochainement pour "obtenir" les adieux du Français Jo-Wilfried Tsonga. Chacun a des arguments à présenter. Mais l’avis du joueur sera-t-il entendu ?

Le premier grand moment de Roland-Garros sera incontestablement le premier tour de Jo-Wilfried Tsonga. Les préparatifs ont débuté, à la fois du côté des organisateurs et dans le clan du Manceau. Le plus beau palmarès du tennis français derrière Yannick Noah mérite une attention particulière. Jo a annoncé cette "last dance" le 6 avril dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux mais ne veut rien savoir de ce que lui réservent ses amis.

Thierry Ascione, son coach depuis dix ans, veut soigner l’instant. "On prépare des choses mais il ne saura rien, assure-t-il. Il y a beaucoup de gens qu’il aime. Il mérite ça. Il a rendu heureux plein de gens." On imagine que la tribune Jo sera trop petite pour accueillir les proches. "Il a croisé beaucoup de gens sur son chemin, précise Ascione. Il est qui il est grâce aux 150 personnes qu’il a croisées. Ces gens méritent de vivre ce moment avec lui."

Mais le partage des droits TV entre France Télévisions et Amazon peut engendrer des crispations. Les deux diffuseurs veulent récupérer le produit – alléchant en terme d’audience - et tout dépendra de la programmation.

Jo préférerait jouer l’après-midi

Interrogé à Monte-Carlo sur son souhait le plus profond, Jo-Wilfried Tsonga a simplement glissé cette phrase : "Bah, on sait que je joue bien quand il fait chaud et que ça rebondit mais je ne suis pas tout seul…" Pour que la fête ne tourne pas au cauchemar, que son jeu explosif s’exprime au mieux, le Français a besoin de jouer en diurne. Et Jo-Wilfried Tsonga aimerait bien que la roue tourne. L’an passé, il avait été programmé en quatrième rotation sur le court Suzanne Lenglen. A 21 heures, en raison du couvre-feu en vigueur, l’enceinte avait été vidée et il avait fini son match devant des tribunes vides. Rebelote lundi à Monte-Carlo, où il a livré son dernier match sur le Rocher devant des gradins clairsemés.

"Jo n’a jamais ouvert sa gueule", souligne Thierry Ascione. Mais "en clair", le Français a envie d’une belle fête vue par le plus grand nombre. Le dimanche 4 octobre 2020, le huitième de finale d’Hugo Gaston face à Dominic Thiem était entré dans les foyers français avec un pic d’audience à 5,6 millions de téléspectateurs ! Le genre de stat qui marque.

On imagine que France Télévisions rêve de pouvoir diffuser ce match en fin d’après-midi mais Amazon, qui a sorti le chéquier pour acquérir en exclusivité dix "night sessions", peut légitimement estimer que cet événement lui revienne le lundi 23 ou le mardi 24 mai à 21 heures pétantes, avec une entrée sur le court marquée sous le sceau du show, un des axes de travail de la nouvelle direction.

D’ailleurs, Thibault Le Rol, le maître de cérémonie d’Amazon Prime, s’est fendu d’un tweet tout sauf innocent le soir de la petite vidéo de Jo-Wilfried Tsonga. "Chapeau et merci pour ta carrière, un très beau fil rouge ces dernières années. Rendez-vous à Roland pour jubiler. En night session ?" C’est le produit idéal pour attirer des abonnés.

Le match est donc lancé et Amélie Mauresmo ne pourra contenter tout le monde. Coincée aux entournures, la nouvelle patronne devra procéder à son premier arbitrage… "J’espère juste que ça se goupillera bien, qu’il pourra jouer devant plein de monde, qu’il sera heureux. La page sera tournée et cachetée", conclut Thierry Ascione.