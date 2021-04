Coronavirus: Roland-Garros reporté d'une semaine

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, est reporté d'une semaine. Il se déroulera du 30 mai au 13 juin.

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, est reporté d'une semaine, a indiqué ce mercredi à l'AFP une source proche de l'organisation, confirmant une information du journal L'Equipe. Le tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées. L'édition 2020 de Roland-Garros avait été reportée de mai à septembre.

Toutes les options étudiées par la FFT

Fin mars, Gille Moretton, le nouveau président de la Fédération française de tennis (FFT), avait indiqué travailler à quasiment tous les scénarios, les seuls qu'il "n'osait pas" envisager étant les extrêmes : la jauge de public à 100% et l'annulation pure et simple. "On rencontre tous les acteurs régulièrement et on attend de voir comment les choses vont se passer. Restons prudents et attendons. Je vais essayer d'être optimiste en disant que la vaccination avance et qu'on voit le bout du tunnel", avait-il déclaré.

En début de semaine, le ministère des Sports avait indiqué avoir des discussions avec les organisateurs du tournoi de Roland-Garros sur un éventuel "décalage de quelques jours" et sur les "modalités d'accueil du public".