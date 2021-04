Roland-Garros: les dix night sessions exclusivement réservées aux hommes

INFO RMC SPORT. L’édition 2021 de Roland-Garros va innover avec l’instauration d’une night session. Mais les organisateurs ne copieront pas l’Open d’Australie ou l’US Open, qui proposent toujours un simple dames et un simple messieurs. A 21h, Amazon retransmettra un seul match. Un match du tableau masculin.

"Où sont les femmes?" Le tube du regretté Patrick Juvet va peut-être être 'brandi' par la WTA cette année à Roland-Garros. D’après nos informations, il y aura bien une égalité, entre le tableau masculin et le tableau féminin, dans la répartition des rencontres sur le Central Philippe Chatrier. En revanche, ces dames n’auront pas droit au dessert, à l’exposition d’une belle nuit d’été. Amazon, qui a décroché l’exclusivité du lot de la night session, proposera bien dix soirées – du dimanche 23 mai au mercredi 2 juin -, avec un coup d’envoi à 21 heures, avec la promesse de diffusion de "l'affiche du jour".

Mais d’après le programme prévisionnel, l’affiche sera automatiquement un simple messieurs. Est-ce une requête du nouveau diffuseur, qui mettra sur place un plateau avec des consultantes comme Amélie Mauresmo ou Marion Bartoli? Et qui doit estimer que Rafael Nadal ou Novak Djokovic sont plus 'vendeurs'… Dans cette hypothèse en session de journée, il y aurait systématiquement deux matches dames et un match messieurs au programme sur le Central pour respecter la parité sur l'ensemble de la journée... Avec un début de partie légèrement décalé à 12h selon nos informations.

A contre-pied de Melbourne et l'US Open

Le message envoyé aux actrices du circuit est assez troublant et se distingue des deux autres Grands Chelems (NDLR : Wimbledon n'a pas de night session). A Melbourne et New York, la night session débute vers 19h, 19h30 avec une mixité respectée. Même les Internationaux d'Italie agissent de la sorte. Avec un horaire aussi tardif, les organisateurs français ne pouvaient décemment programmer deux matches.

Mais pour justifier le prix du billet, il est plus cohérent et plus attractif de miser sur un match d’hommes, au meilleur des cinq sets. En espérant un combat dantesque comme le 8e de finale en 2020 entre Hugo Gaston et Dominic Thiem, qui avait connu un pic d’audience à plus de cinq millions de téléspectateurs. Pour le possesseur de billet, la pilule serait dure à avaler si un match féminin ne dépassait pas l’heure de jeu, comme cela arrive fréquemment quand l’écart est trop grand entre une Top player et une joueuse plus anonyme.

Mais, pour les meilleures françaises qui rêvaient de fouler le Philippe Chatrier sous les sunlights, c’est la douche froide. Un rêve envolé…