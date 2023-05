Monfils – Baez : Diffusion, streaming, chaine... où regarder le match de Roland Garros ?

Le premier tour de Roland-Garros se termine ce mardi 30 mai. Au programme, Gaël Monfils affronte l’Argentin lors de la night session du jour. On vous dit tout sur ce match, notamment la chaîne qui assure la diffusion de Monfils - Baez en direct.

Gaël Monfils apprécie ce tournoi de Roland-Garros, puisqu’il y a déjà atteint les demi-finales par le passé. Il s’agit d'ailleurs de son meilleur parcours en Grand Chelem.

Aujourd’hui numéro 394 à l’ATP, la Monf’ dispute ce mardi son premier tour Porte d’Auteuil. Le joueur français a une entrée en matière délicate puisqu’il y affronte Sebastian Barez, 42ème mondial. Âgé de seulement 22 ans, l’Argentin a réalisé ses meilleurs tournois sur terre battue. Il a notamment remporté deux tournois ATP 250 sur ocre, à Estoril en 2022 et Cordoba il y a quelques semaines.

Le premier tour de Roland-Garros entre Gaël Monfils et Sebastian Baez se déroule ce mardi 30 mai. Le début de la rencontre Monfils - Baez est prévu à 20h15 sur le court central Philippe Chatrier. Lors de ce Roland-Garros 2023, les night sessions ont lieu 30 minutes plus tôt que lors des deux dernières éditions, offrant plus de chances aux spectateurs de suivre les sessions nocturnes du tournoi. Il y a une night session par jour jusqu'au mercredi de la seconde quinzaine parisienne. Les night sessions de Roland-Garros 2023 sont diffusées par Prime Video en streaming, en direct et en exclusivité.

