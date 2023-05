Roland-Garros: "Appelle-moi", Noah rencarde Fils et dézingue les entraîneurs français "habitués à perdre"

En marge de la journée spéciale en son honneur, Yannick Noah a lancé un appel du pied à Arthur Fils, tout en fustigeant le niveau du tennis français, "habitué à perdre à tous les niveaux".

Yannick Noah se veut lucide sur le niveau du tennis français. À la veille du début de Roland-Garros, l'ancien capitaine de l'équipe de France, triple vainqueur de la Coupe Davis (1991, 1996, 2017) a fait un bel appel du pied à Arthur Fils, tout juste vainqueur de son premier tournoi à Lyon, si ce dernier souhaite être entraîner par un entraîneur qui sait comment gagner

"Si tu veux, appelle-moi. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est possible d'aller loin en étant Français. C'est plus difficile d'être champion quand tu es Français. Il faut aller te nourrir ailleurs. On est habitués à perdre à tous les niveaux. Tu es entouré de gens qui ont tous perdu et quand tu gagnes, tu ne sais plus quoi faire. C'est ce qui m'est arrivé, avoue-t-il en marge de la journée spéciale organisée en son honneur. J'ai un job d'accompagnement mental. Si les joueurs m'appellent, je suis là, mais le temps passe. Ça avance et moi je suis de moins en moins."

29 Tricolores qualifiés pour le 1er tour Porte d'Auteuil

Un Français peut-il aller chercher le titre à Roland-Garros cette année ? La tâche s'annonce rude, que ce soit dans le tableau féminin ou chez les hommes. Au total, 29 Tricolores (19 chez les messieurs et 10 chez les dames) sont engagés dans les tableaux principaux du Majeur parisien. Quatre duels franco-français (trois chez les messieurs et un chez les dames) seront au programme du premier tour.



Adrian Mannarino (47e mondial) et Ugo Humbert (38e) s'affronteront d'entrée, tout comme Arthur Cazaux (193e) et Corentin Moutet (61e), ainsi que Richard Gasquet (50e) et Arthur Rinderknech (78e). Dans le tableau féminin, ce sont Océane Dodin (121e) et Selena Janicijevic (188e) qui seront opposées d'entrée.



En outre, Gaël Monfils (386e) aura un premier tour compliqué face à l'Argentin Sebastian Baez (44e) et Caroline Garcia (5e), en manque de confiance, fera son entrée en lice contre la Chinoise Xiyu Wang (62e). Les deux espoirs français Lucas van Assche (79e) et Arthur Fils (112e) pourraient se retrouver dès le deuxième tour, à condition pour le premier de se débarrasser de l'Italien Marco Cecchinato (73e) et surtout, pour le second, de passer l'obstacle Alejandro Davidovich (34e).