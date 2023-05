Roland-Garros: pourquoi Pouille va rejouer contre Rodionov, qu'il a battu en qualifications, au 1er tour

Quelques jours après l’avoir battu au 3e tour des qualifications, Lucas Pouille va de nouveau affronter Jurij Rodionov ce dimanche à Roland-Garros, au 1er tour du tableau principal. La faute au statut de lucky loser de l’Autrichien et d’un tirage au sort taquin.

Un étonnant clin d’œil du destin. En l’espace de trois jours, Lucas Pouille et Jurij Rodionov se seront affrontés deux fois sur la terre battue de Roland-Garros. Si le Français a pris le meilleur sur l’Autrichien lors du 3e tour des qualifications ce jeudi (1-6, 7-5, 6-0), il devra encore se frotter au 134e joueur mondial lors du 1er tour du tableau principal, ce dimanche.

Une troisième depuis 2000

Ce vendredi soir, au terme des qualifications, un nouveau tirage au sort s’est tenu Porte d’Auteuil pour répartir les qualifiés et lucky losers - ces joueurs éliminés au dernier tour des qualifications profitant de forfaits - dans les tableaux principaux. Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev ont notamment appris l’identité de leur premier adversaire, à savoir l’Italien Flavio Cololli (n°159) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (n°172).

Lucas Pouille a évité les têtes de série, tombant donc sur un lucky loser. Et sur les trois chanceux tirés au sort (sur 16 éliminés au 3e tour), le nom de Jurij Rodionov est sorti en face de celui du Français. Comme le révèle le statisticien "Jeu, Set et Maths", ce sera seulement la troisième fois à Roland-Garros qu’un lucky loser affrontera son bourreau au 1er tour du tableau principal, depuis 2000.

Paire ou Norrie au 2e tour

Éliminés aux portes du tableau principal, Laurent Lokoli, Geoffrey Blancaneaux, Elsa Jacquemot et Alice Robbe ne connaîtront donc pas de seconde chance. Unique Française sortie des qualifications, Fiona Ferro affrontera de son côté la Suédoise Rebecca Peterson (n°86). Chez les hommes, l’invité Giovanni Mpetshi Perricard ne connaissait pas son adversaire, un invité, au 1er tour. Il s'agira finalement l’Argentin Genaro Alberto Olivieri (n°227). Kristina Mladenovic est également enfin fixée: ce sera l’Américaine Kayla Day (n°138).

"J'aimerais bien un adversaire contre lequel je peux encore jouer sur le 14, avait réclamé Pouille dans la foulée de sa qualification. Parce que contre eux (Alcaraz et Medvedev), je ne jouerai pas sur le 14, ce sera sur le Chatrier ou un grand court, où ils ne feront que courir, ils ramèneront tout, ce sera l'enfer". Le 670e joueur mondial a été entendu, puisqu'il bouclera la journée de dimanche sur ce court. Il ne devrait ensuite pas s’éterniser sur les courts annexes, puisqu’en cas de victoire, il sera opposé à Benoît Paire ou Cameron Norrie au 2e tour.