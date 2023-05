Tennis: "Gagner Roland-Garros, c'est tout en haut de la liste", avoue Garcia avant le début du tournoi

Dimanche, Caroline Garcia fera son entrée à Roland-Garros. Opposée à la Chinoise Xiy Wang, la Française a de grandes ambitions pour ce Grand Chelem qui lui tient à cœur. Durant le Media Day, la 5e au classement WTA a confié vouloir gagner le tournoi. Ou en rêver, du moins.

Sortie au 2e tour de Roland-Garros l’année dernière, Caroline Garcia compte cette fois livrer une meilleure performance. Si elle n’est jamais parvenue à dépasser les quarts de finale (en 2017), la Française est considérée comme une des meilleures joueuses du pays, et compte assumer ce rang.

Lors du Media Day ce vendredi, la 5e mondiale a évoqué son principal objectif pendant le tournoi: "Gagner un Grand Chelem et gagner Roland-Garros c’est tout en haut de la liste. Surtout pour un joueur ou une joueuse française (…) C’est un grand tournoi. J’ai envie de produire du bon tennis, d’enchainer les matchs, mais il faut aussi se concentrer match après match. Avant, il y a un premier tour à jouer (…) Ça donne des étoiles dans les yeux, on sait ce qu’il y a au bout, mais il faut rester dans le moment présent."

Avant d’envisager une victoire finale, Garcia devra passer l’obstacle Xiy Wang (62e) ce dimanche. Ça sera d’ailleurs la première fois que les deux joueuses s’affronteront. Garcia pourra tout de même compter sur le soutien de la directrice de Roland-Garros Amélie Mauresmo: "Caroline est le fer de lance des Français sur cette édition. Elle n'arrive pas avec beaucoup de confiance, il va falloir regarder match après match. On va voir comment elle évolue."

"C’est un tournoi très spéciale"

Même si ça sera sa 13e participation à Roland-Garros, le plaisir de jouer ce Grand Chelem est toujours aussi grand chez Garcia, elle qui a longtemps rêvé de jouer cette compétition: "Je suis contente d’être à Roland-Garros, c’est un tournoi très spécial, je le voyais souvent à la télé quand j’étais petite. Aujourd’hui, j’ai la chance de jouer encore."

Présente au tournoi à Rome il y a quelques jours, la Française s’est inclinée dès le 2e tour, mais a pu reprendre du rythme avant de jouer en France, et aussi effectuer "une bonne préparation." Eliminée dès les 8es de finale de l’Open d’Australien, Garcia a connu quelques déconvenues en 2023 avec des défaites en finale à Lyon et Monterrey (au Mexique), pas de quoi la démoraliser: "Les hauts et les bas font partie du sport. J’aimerais pouvoir gagner tous les tournois, mais je n’ai pas trouvé la solution. On sait que les choses peuvent rebondir vite si l'attitude et le travail sont présents. C'est ce que j'essaie de faire à chaque moment de trouver des solutions."