Roland-Garros: avec ses 35 victoires consécutives, où situer Iga Swiatek dans l'histoire du tennis féminin

Vainqueur de son sixième tournoi consécutif ce samedi en remportant Roland-Garros, Iga Swiatek est sur une impressionnante série de 35 victoires consécutives. Elle a égalé Venus Williams mais reste loin de Martina Navratilova et ses 74 succès.

Iga Swiatek est tout simplement la patronne actuelle du circuit féminin. Ce samedi, la numéro un mondial a écrasé Coco Gauff en deux petits sets et 1h08 (6-1, 6-3) de jeu pour faire grimper son compteur à 35 victoires consécutives. Pour l'occasion, la Polonaise a égalé le record dans les années 2000 de Venus Williams, mais reste bien loin du record mondial.

En 1984, Martina Navratilova avait réalisé l'exploit d'aligner 74 victoires d'affilées en remportant successivement Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Sa folle série a finalement pris fin en demi-finale de l'Open d'Australie face à Helena Sukova (1-6, 6-3, 7-5). La joueuse Tchèque est la spécialiste des longues séries, puisqu'elle a signé une épopée de 58 succès consécutifs en 1986-1987, 54 en 1983-1984 et 41 victoires en 1982. Steffi Graf et Chris Evert, autres légendes de la balle jaune dans les années 1970-1980, trustent également plusieurs places dans le top 10.

Les 10 plus longues séries de victoires sur le circuit WTA depuis 1973

1. Martina Navratilova (USA) : 74 victoires de janvier à décembre 1984, battue par Helena Sukova (CZE) (1-6, 6-3, 7-5) en 1/2 finale de l'Open d'Australie



2. Steffi Graf (GER) : 66 victoires de juin 1989 à mai 1990, battue par Monica Seles (YOU) (6-4, 6-3) en finale du tournoi de Berlin



3. Navratilova : 58 victoires de juin 1986 à janvier 1987, battue par Hana Mandlikova (CZE) (7-5, 7-6) en finale de l'Open d'Australie



4. Margaret Court (AUS) : 57 victoires d'octobre 1972 à février 1973, battue par Billie Jean King (USA) (6-7, 7-6, 6-3) en 1/2 finale du tournoi d'Indianapolis



5. Chris Evert (USA) : 55 victoires d'avril à septembre 1974, battue par Evonne Goolagong (AUS) (6-0, 6-7, 6-3) en 1/2 finale de l'US Open



6. Navratilova : 54 victoires de juin 1983 à janvier 1984, battue par Mandlikova (7-6, 3-6, 6-4) en finale du tournoi d'Oakland



7. Graf : 46 victoires de mai à novembre 1988, battue par Pam Shriver (USA) (6-3, 7-6) en 1/2 finale du Masters



8. Graf : 45 victoires de février à juillet 1987, battue par Martina Navratilova (7-5, 6-3) en finale de Wimbledon



9. Evert : 41 victoires d'aout 1975 à janvier 1976, battue par Navratilova (6-3, 6-4) en finale du tournoi de Houston



10. Navratilova: 41 victoires d'avril à septembre 1982 battue par Shriver (1-6, 7-6, 6-2) en 1/4 de finale de l'US Open

Aucun set perdu en finale

Sur cette série incroyable de 35 victoires, dont 29 en deux sets, Iga Swiatek a remporté 54 des 56 derniers sets qu'elle a disputé. Depuis le début de l'année 2022, les statistiques sont encore plus folles, puisque la Polonaise n'a perdu que trois fois en 46 matchs. Sur cette période, elle a gagné 89 sets sur 104 possibles, tout en collant 15 fois un 6-0 à son adversaire. Des chiffres monstrueux qui traduisent la domination de la numéro une mondiale sur le circuit féminin.

La native de Varsovie est d'autant plus impressionnante en finale. Sur les dix qu'elle a disputé, elle a gagné les neuf dernières, et avec la manière puisqu'elle n'a pas perdu plus de cinq jeux dans chaque finale.

Les 9 titres de Swiatek sur le circuit principal en WTA

2020: Roland-Garros, 6-4, 6-1 contre Sofia Kenin

2021: Adelaïde, 6-2, 6-2 contre Belinda Bencic

2021: Rome, 6-0, 6-0 contre Karolina Pliskova

2022: Doha, 6-2, 6-0 contre Anett Kontaveit

2022: Indian Wells, 6-4, 6-1 contre Maria Sakkari

2022: Miami, 6-4, 6-0 contre Naomi Osaka

2022: Stuttgart, 6-2, 6-2 contre Aryna Sabalenka

2022: Rome, 6-2, 6-2 contre Ons Jabeur

2022: Roland-Garros, 6-1, 6-3 contre Coco Gauff

Objectif Wimbledon

Preuve de son ultra-domination, Iga Swiatek est leader du classement à la Race, établi sur l'année en cours. Avec 5290 points (avant son succès à Roland-Garros), la Polonaise compte plus du double de points que sa dauphine Ons Jabeur (2510).

Invaincue depuis le 16 février à Dubaï, Iga Swiatek a remporté six des neuf tournois qu'elle a disputé cette saison. Alors que la saison sur terre battue prend fin, la Polonaise va désormais se tourner vers le gazon et Wimbledon (27 juin-10 juillet). Un tournoi qu'elle a gagné en juniors (2018), mais qui ne lui réussit pas pour l'instant dans le tableau principal (1er tour en 2019, 1/8e de finale en 2021).