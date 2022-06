Roland-Garros: la belle communion polonaise entre Lewandowski et Swiatek lors de la finale

Après la victoire d'Iga Swiatek en finale de Roland-Garros contre Coco Gauff, la Polonaise a été chaleureusement félicitée par Robert Lewandowski, présent dans les tribunes du court Philippe-Chatrier.

Iga Swiatek a tout renversé sur son passage lors de la quinzaine Porte d'Auteuil. Facile vainqueur de Coco Gauff en finale de Roland-Garros ce samedi (6-1, 6-3), la Polonaise a remporté son deuxième titre du Grand Chelem, le deuxième à Paris. Après sa victoire, la numéro une mondiale s'est rapidement éclipsée du court Philippe-Chatrier pour aller saluer son box. À quelques mètres de là se trouvait Robert Lewandowski, qui a d'ailleurs chaleureusement félicité sa compatriote en la prenant dans ses bras.

>> Revivez la finale entre Swiatek et Gauff

Une grande émotion lors de la remise du trophée

Quelques minutes après sa victoire, Iga Swiatek n'a pas caché son émotion, même si elle était ultra-favorite avant le début de la compétition. "J'avais dit à Coco de ne pas pleurer et c'est moi qui pleure (rires). D'abord je voudrais te féliciter (Gauff, NDLR), tu as fait quelque chose de très beau. Je me souviens quand j'avais ton âge et que je ne savais pas quoi faire sur le circuit. Je suis sûre que tu reviendra. Je voudrais remercier mon équipe, sans vous je ne serai pas là. J'ai tout fait pour revenir au niveau de 2020 mais ça a été très dur, la pression a été énorme", a-t-elle souligné, les larmes aux yeux après l'hymne national polonais.

Avec cette nouvelle victoire, qui porte le nombre à 35 succès consécutifs, Iga Swiatek confirme son année 2022 impresionnante (42 victoires, 3 défaites), couronnée de six titres (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et donc Roland-Garros). La joueuse de 21 ans se tourner désormais sur la saison sur gazon, avec en point d'orgue Wimbledon (27 juin-10 juillet).