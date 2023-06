Roland-Garros: balayé par Alcaraz, Tsitsipas accuse... ses gélules de mélatonine

Sèchement éliminé en quart de finale de Roland-Garros par Carlos Alcaraz ce mardi soir (6-2, 6-1, 7-6), le Grec Stefanos Tsitsipas a indiqué après la rencontre s'être senti comme endormi pendant deux sets. Et il a une explication à cela.

Le choc annoncé n'a pas eu lieu. Alors que le public du Chatrier attendait avec impatience le match entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros ce mardi soir, il a surtout assisté à une démonstration du numéro 1 mondial. Au terme d'une rencontre à sens unique, sauf en toute fin de troisième set, l'Espagnol a collé trois manches sèches au Grec (6-2, 6-1, 7-6) pour rejoindre Novak Djokovic en demi-finale.

"Il a très bien joué, sans être exceptionnel, mais il a très bien joué", a convenu Tsitsipas après la partie, sans trop s'attarder sur la performance de son adversaire. Car d'après le numéro 5 mondial, c'est surtout son état à lui qui a pesé dans la balance. Tout ça à cause... de petites gélules ingurgitées dans la journée pour mieux dormir.

"Comme si j'étais endormi"

"Il y a une chose que j’éviterai à l’avenir, c'est les pilules de mélatonine (l'hormone dite du sommeil, ndlr) et les siestes avant un match parce que clairement, ça ne fonctionne pas", a ainsi expliqué Tsitsipas, avec sérieux.

Avant d'en dire plus quelques instants plus tard: "La programmation a été difficile ces derniers jours, j’ai dû jouer le soir, pas trop tard, mais suffisamment pour perturber mon cycle de sommeil. Le sommeil, c’est très important, la récupération aussi. J’avais déjà fait cette erreur avant de jouer contre Novak à Bercy, et là c’était pareil dans les deux premiers sets. La mélatonine ne me réussit pas. (...) Un jour comme aujourd’hui, ce n’est pas marrant à vivre. Je ne cherche pas de la compassion ou quoi que ce soit, mais ce n’a pas été drôle dans les deux premiers sets, je me suis senti complètement éteint, comme si j’étais endormi…"