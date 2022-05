Roland-Garros: coworker en plein cœur du tournoi, c'est possible!

Du 16 au 20 mai, pendant les qualifications, un espace de coworking a été installé entre les courts de Roland-Garros. Objectif? Pouvoir travailler tout en s’accordant des pauses devant les matchs.

"On vient d’aller manger devant un match de tennis, ça change. Au lieu de manger sur l’esplanade de la Défense, on le fait sur les courts de Roland-Garros." Comme l’équipe de la société Kiklean, ils sont une centaine chaque jour, depuis lundi, à se retrouver au sein de l’espace de coworking installé en plein cœur du court Suzanne-Lenglen. Le bureau délocalisé est accessible depuis le 16 mai et ce jusqu’au 20, pour tous les travailleurs qui ont réservé au préalable.

"On proposait une centaine de places par jour au prix de 45 euros. Les inscriptions ont été mises en ligne au mois de mai et on a été débordés par les demandes", explique Stéphane Bensimon, directeur général chez Wojo, entreprise spécialisée dans les bureaux et les lieux de travail flexibles. Les coworkers ont à leur disposition une terrasse privative, au calme et la possibilité d’accéder aux matchs de qualifications entre deux réunions. L’une des salles offre même une vue sur les courts 7 et 9.

Après le Parc des Princes, Roland-Garros

Ce n’est pas la première fois que Wojo, en lien avec Accor Live Limitless (All), fournisseur officiel du tournoi, investit dans les enseignes sportives. En septembre dernier, ils avaient réquisitionné le Parc des Princes pour y installer des bureaux éphémères.

"L’opération menée au Parc des Princes avait rencontré un franc succès donc on s’est dit: pourquoi pas réitérer, mais à Roland-Garros. L’idée, c’est de montrer qu’on peut travailler partout", argumente le DG. Wesley, habitué des espaces de coworking, avait expérimenté le Parc des Princes avant de s’inscrire sur celui de Roland-Garros: "Wojo arrive toujours à nous surprendre. Après le Parc, je ne pensais pas qu’ils y arriveraient, mais si. En plus du cadre de travail, je trouve qu’on est plus productifs ici."

Bientôt Bercy et le Tour de France?

Accroitre la productivité en l’associant aux loisirs, c’est aussi l’objectif visé par Wojo et All. D’autant plus que depuis la fin de la crise sanitaire, les habitudes de travail ont changé. "Des alpinistes ont prouvé qu’on ne pouvait pas être constamment dans l’effort. Si on veut chercher la performance, il faut des instants de détente", ajoute Mehdi Hemici, directeur de la fidélisation et des partenariats chez All.

"Bercy" ou "une étape du Tour de France" après le Parc des Princes et Roland-Garros... Les coworkers s’adonnent déjà à quelques paris, en attendant l’annonce du prochain espace de coworking éphémère.