Roland-Garros (qualifs): six ans après son titre en juniors, Blancaneaux trace sa route

Après l’inévitable écrémage du premier tour des qualifications, il reste huit Bleus en vie - trois filles et cinq garçons - sur les vingt-sept placés sur la ligne de départ. Geoffrey Blancaneaux, vainqueur mardi, savoure son début de tournoi, lui qui a remporté Roland-Garros chez les juniors en 2016.

Chez les filles, Jessika Ponchet sera accompagnée par Selena Janicijevic et Océane Babel au prochain tour des qualifications de Roland-Garros. Pas de quoi sauter au plafond: les deux tricolores ont remporté des derbies… et cela va se corser au deuxième obstacle. Côté masculin, Gabriel Debru, Sean Cuenin, Alexandre Müller - victorieux lundi - ont été rejoints ce mardi par Enzo Couacaud et Geoffrey Blancaneaux.

Blancaneaux, "heureux sur les terrains, savoure"

Ce dernier a remporté les juniors ici même en 2016 après avoir brisé les espoirs canadiens symbolisés par Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Yannick Noah s’était précipité sur le feu court numéro 1 pour prendre dans ses bras le jeune "Geoff". Aujourd’hui, le Val-de-Marnais, 23 ans, pointe à une modeste 195e place. Mais c’est son meilleur classement. La route a été tortueuse. Il s’est expatrié en Belgique et cet anonymat lui convient.

"En 2016, ce n’était pas un cadeau empoisonné, c’était arrivé un peu par inadvertance, estime-t-il. Ensuite, j’ai eu des bonnes blessures qui m’ont fait galérer. Mais je n’ai cessé d’y croire, je n’ai pas changé mon staff. Je vois de l’avant, je m’entraîne en dehors de la France et ça m’a fait du bien de prendre de l’oxygène et de découvrir une autre culture de formation. J’ai 23 ans. Ici, je savoure. Parfois, sur le circuit Futures, il n’y a que cinq spectateurs et pas de juges de ligne. Ici, on est heureux d’être sur le terrain."

Laurent Lokoli a tout donné

Ce mercredi, il s’attaquera au Britannique Liam Broady, tête de série n°29. À seulement 16 ans, Gabriel Debru va disputer son deuxième match face au Slovaque Norbert Gombos. La dernière fois qu’un joueur aussi jeune avait remporté un match en qualifications en Grand Chelem, c’était Bernard Tomic à l’Open d’Australie 2008.

Certains Bleus ont quitté le tournoi plus déçus que d’autres ce mardi. Laurent Lokoli, 267e mondial - qui n’avait plus foulé les courts de la Porte d’Auteuil depuis cinq ans - a honoré la wild-card que la FFT lui a octroyé. Mais il lui a manqué un soupçon de lucidité pour rester en course face au Suisse Alexander Ritschardt (2-6, 6-4, 6-4).

Après avoir failli stopper sa carrière, le Corse doit poursuivre sa remontée. Il s’entraîne désormais au sein d’une structure à Marseille. Pilule dure à avaler, également, pour Antoine Hoang, vaincu 6-4 au troisième set par l’Italien Andrea Vavassori. Tout comme pour Luca Van Assche, vainqueur de l'édition juniors l'an dernier, et éliminé mardi par Juan Manuel Cerundolo (6-3, 6-3).