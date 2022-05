Roland-Garros: en colère, elle lance sa raquette près d'un enfant et frôle la disqualification

Lors de son deuxième tour face à Ekaterina Alexandrova, Irina-Camelia Begu a eu un geste d’agacement qui aurait pu lui coûter très cher. La joueuse roumaine a jeté sa raquette au sol, qui a ensuite terminé sa course tout proche d’un enfant en tribunes. Elle n’a pourtant pas été disqualifiée et affrontera la sensation française Leolia Jeanjean au prochain tour.

Stupeur sur le court n°13. Mal embarquée dans son duel face à Ekaterina Alexandrova, Irina-Camelia Begu s’est rendue coupable d’un geste d’humeur qui aurait pu mettre fin à son parcours brusquement à Roland-Garros. Menée 6-7 6-3 0-2, la joueuse roumaine a jeté sa raquette au sol, qui a pris la direction du public et d’un enfant, en pleurs, qui a visiblement eu très peur.

Le superviseur autorise la reprise du match

Après l’arrivée du superviseur sur le court et un échange entre la 63e mondiale et le jeune spectateur, le match a pu reprendre devant la colère de son adversaire russe et du public. Une reprise à l’avantage de... Begu, qui a totalement renversé son adversaire pour remporter 6-4 la dernière manche et rejoindre la Française Leolia Jeanjean au troisième tour de Roland-Garros. Avant de prendre une photo avec l’enfant et de clore la polémique.

Pour avoir lancé involontairement une balle sur une juge arbitre lors de l’US Open en 2020, Novak Djokovic avait été disqualifié en huitièmes de finale. Un parallèle repris par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux pour critiquer la décision de laisser la Roumaine poursuivre son match.