Roland-Garros en direct: Gauff défie Krejcikova pour ouvrir cette journée de quarts

Les quarts de finale se poursuivent à Roland-Garros. Après les matchs féminins Gauff-Krejcikova et Sakkari-Swiatek, Nadal et Djokovic affronteront respectivement Schwartzman et Berrettini.

Le debreak pour Krejcikova Barbora Krejcikova parvient à marquer son premier jeu, sur son service, puis à réaliser le debreak tout de suite. 3-2 pour Gauff.



Gauff confirme son break Cori Gauff a confirmé son break face à Barbora Krejcikova. La Tchèque bataille maintenant sur son service. Alors qu'elle menait 40-0, elle a subi le retour de Gauff. 40-A.



Cori Gauff démarre bien contre Barbora Krejcikova Break d'entrée, et déjà 2-0 pour l'Américaine (25e mondiale), légèrement favorite contre la Tchèque (33e mondiale).



Le public plus nombreux ce mercredi Le 9 juin marquant le début de la phase 3 du déconfinement, 5.000 personnes pourront prendre place dans les tribunes du Chatrier ce mercredi, et 13.000 pourront arpenter l'ensemble du site de la Porte d'Auteuil. A condition d'être vacciné, ou de présenter un test négatif au Covid pour se conformer au tout nouveau pass sanitaire.



Bonjour à tous ! Bienvenue pour une nouvelle journée à Roland-Garros. Au programme du jour, quatre quarts de finale en simple sur le court Philippe-Chatrier: - Gauff -Krejcikova à partir de 11h - Sakkari-Swiatek - Nadal-Schwartzman - Djokovic-Berretini à partir de 20h en session nocturne