Roland-Garros: Federer rejoint les huitièmes après s'être fait peur

Roger Federer s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros au bout d'un bras de fer de plus de trois heures et demie avec l'Allemand Dominik Koepfer. Il affrontera l'Italien Matteo Berrettini pour une place en quarts.

Il a vacillé, il s'est fait peur, mais il s'en est sorti. Roger Federer, qui joue son premier Grand Chelem depuis seize mois, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, dans la nuit de samedi à dimanche. Il l'a emporté au bout d'un bras de fer de plus de trois heures et demie avec l'Allemand Dominik Koepfer (59e), battu 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5.

Federer, ex-N.1 mondial aujourd'hui 8e, affrontera l'Italien Matteo Berrettini pour une place en quarts de finale. Le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem, qui n'avait encore jamais joué de match à huis clos, se souviendra sûrement de cette première tant Koepfer lui a donné du fil à retordre. Federer, bientôt 40 ans, tente un retour au plus haut niveau après une double opération du genou droit en 2020.

Djokovic et Nadal sans trembler

Plus tôt dans la journée, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont atteint très sereinement les huitièmes de finale. Le Serbe s'est promené pour écarter le Lituanien Ricardas Berankis (93e) 6-1, 6-4, 6-1 en 1h32. A 34 ans, il vise un 19e titre du Grand Chelem pour se rapprocher à une longueur du record codétenu par Nadal et Federer. Nadal, lui, a commis quelques fautes sur le court Suzanne-Lenglen (29 au total) qui ont permis au Britannique Cameron Norrie (45e) de ne pas être totalement submergé (6-3, 6-3, 6-3).

Hasard du tirage au sort, Djokovic et Nadal, qui pourraient s'affronter dès les demi-finales cette année, joueront lundi contre deux Italiens, étoiles montantes du circuit. L'Espagnol affrontera Jannik Sinner (19e) alors que le Serbe défiera Lorenzo Musetti (76e) qui, à 19 ans, participe à son premier tournoi du Grand Chelem.