Roland-Garros: France TV et Prime Vidéo continueront de diffuser le tournoi jusqu'en 2027

France Télévisions et Prime Vidéo diffuseront le tournoi de Roland-Garros jusqu'à l'édition 2027 incluse, a annoncé ce jeudi le président de la Fédération française de tennis.

Après de nombreuses consultations, la Fédération française de tennis a décidé de confier la retransmission de Roland-Garros aux diffuseurs actuels, France Télévisions et Prime Vidéo, jusqu'en 2027, a annoncé ce jeudi à l'AFP le président de la FFT. "On est très heureux d'avoir créé la combinaison parfaite, avec de petits ajustements", entre "le diffuseur de 30 ans" qu'est France Télévisions avec ses chaînes gratuites, et la plateforme internet payante Amazon Prime Vidéo, a indiqué à l'AFP Gilles Moretton, soulignant que Roland-Garros serait compris dans l'abonnement Amazon.

Les "ajustements" évoqués concernent notamment les matchs sur le court Simonne-Mathieu, la troisième plus grande enceinte du complexe de Roland-Garros : le service public récupère l'exclusivité des matchs joués sur ce court, apanage de la plateforme internet aux termes du précédent contrat qui portait sur la période 2021-2023. En échange de la perte de cette exclusivité, Prime Vidéo récupère un match en nocturne supplémentaire à partir de 2024, celui du premier dimanche de la quinzaine. Ce seront donc 11 matches joués en nocturne sur le court Philippe-Chatrier que Prime Vidéo diffusera en exclusivité à partir de l'année prochaine. Les demi-finales et finales resteront en codiffusion.

Un montant global "en hausse"

Ce nouveau contrat, dont le montant "en hausse" n'a pas été divulgué mais qui selon Moretton reste très en-deçà de celui des droits TV nationaux des trois autres tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Wimbledon et US Open), porte sur les quatre éditions de 2024 à 2027 et a été "négocié de gré à gré" sans qu'il y ait besoin d'appel d'offres, a insisté le président de la FFT. Ses équipes ont "sondé l'ensemble des diffuseurs" avant de signer à nouveau avec les actuels. "Dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée sur les droits sportifs, je suis fière que la télévision publique puisse faire vivre au plus grand nombre cet événement sportif majeur", s'est réjoui la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.

"Nous sommes ravis de collaborer avec la FFT afin que les sessions de soirée deviennent un rendez-vous incontournable à suivre en France", a réagi le directeur général de Prime Vidéo Sports Europe, Alex Green. Le dirigeant de la Fédération a souligné que "trois critères importants" avaient présidé dans les négociations : "la notion de promotion du tennis, c'est le rôle d'une Fédération, et la qualité éditoriale", tandis que "l'argent ne venait qu'en dernier". Or, la diffusion en exclusivité sur Prime Vidéo des matchs du court Simonne-Mathieu et des sessions nocturnes, selon l'accord actuellement en vigueur, avait créé le mécontentement d'une partie des téléspectateurs privés de plusieurs grandes affiches et notamment du quart de finale 2022 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, pour lequel la FFT avait réussi à obtenir la diffusion gratuite sur la plateforme d'Amazon. "Une preuve que nos partenaires sont à l'écoute", a souligné Moretton.

Une programmation qui fait toujours débat

Le nouveau contrat prévoit toujours que le match programmé en nocturne pour Prime Vidéo soit "l'affiche du jour", ajoutant une difficulté au puzzle quotidien de la programmation des rencontres. L'an dernier, la directrice du tournoi Amélie Mauresmo s'était vu reprocher de n'avoir programmé qu'un seul match féminin en nocturne, Cornet-Ostapenko, sur l'ensemble de la quinzaine. Gilles Moretton a rappelé que la programmation était le fait d'un groupe de personnes et non de la seule directrice du tournoi et assuré que le nouveau contrat ne changeait rien au choix du match nocturne.

"La programmation n'est pas établie au départ, avec tant de matches féminins, tant de masculins. On verra en fonction des matches. Il n'y a pas d'obligation d'équilibre" hommes-femmes, a-t-il assuré. Quant à la difficulté que peuvent encore éprouver certains téléspectateurs à s'habituer à regarder leur programme sur une plateforme internet, Moretton tranche: "Il faut vivre avec son temps". Amazon n'a pas communiqué sur ses audiences globales à Roland-Garros l'an dernier, se bornant à saluer le fait que plus de trois millions de personnes avaient regardé le quart Nadal-Djokovic. De son côté, France Télévisions a réuni en moyenne 1,9 million de téléspectateurs en après-midi et 4,6 millions en moyenne lors de la finale, remportée par Nadal.