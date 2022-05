Roland-Garros: "J’ai réalisé un rêve", Parry raconte son lien avec le tournoi après son exploit contre Krejcikova

En conférence de presse, Diane Parry a savouré sa victoire au premier tour de Roland-Garros contre la N°2 mondiale, Barbora Krejcikova. La Française, qui a grandi dans les Hauts-de-Seine, habite à 10 minutes de Roland-Garros et évolue plus que n'importe quel autre Tricolore à domicile sur ce Grand Chelem.

C’est l'un des exploits de la journée pour le clan français. Ce lundi, Diane Parry, 97e mondiale, a créé la sensation au premier tour de Roland-Garros en éliminant la tenante du titre et N°2 mondiale Barbara Krejcikova en trois sets (1-6, 6-2, 6-3). Une performance remarquable réalisée dans l’ambiance surchauffée du court central à la symbolique très forte pour la Française, qui évolue plus que n’importe quel autre tennisman français à domicile.

Licenciée au Tennis Club Boulogne-Billancourt, elle habite à moins de 10 minutes de Roland-Garros et a grandi tout près de la Porte d’Auteuil. "Tous les jours je l’ai vu en étant à l’école, a confié la Française en conférence de presse. Quand ma mère m’emmenait le matin, tous les jours je voyais ce Roland-Garros. C’était un rêve pour moi de jouer un jour dessus (sur le court central, ndlr). Là, j’y ’ai joué et j’ai gagné, donc c’est encore mieux. C’est un rêve d’avoir pu jouer dessus avec ce public et cette belle ambiance."

Parry: "Je n'avais rien à perdre"

À seulement 19 ans, la championne du monde juniors 2019 a su maîtriser ses émotions pour réaliser cette performance de premier plan. "Ce n'est jamais facile de commencer sur ce genre de court, en plus contre la tenante du titre. On a forcément envie de bien faire, et parfois on surjoue un peu, c'est ce qui m'est arrivé. Après, je me suis dit d'être agressive, de jouer mon jeu, de lâcher mes coups: je n'avais rien à perdre."

La Française, qui n'a atteint qu'une fois le 2e tour (2019) sur la terre battue parisienne, va désormais tenter de faire mieux cette année face à la Colombienne Camila Osorio (66e mondiale), vainqueure dimanche d'une autre Française, Harmony Tan.