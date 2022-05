Roland-Garros: l'impensable exploit de Diane Parry, tombeuse de la tenante du titre Krejcikova

Diane Parry, 97e mondiale, a créé l'exploit lundi au premier tour de Roland-Garros en éliminant la tenante du titre et n°2 mondiale Barbora Krejcikova 1-6, 6-2, 6-3 dans l'ambiance surchauffée du court Central au toit fermé.

C'est la plus grosse surprise de ce début de tournoi: dès le premier tour de Roland-Garros ce lundi, Diane Parry, 97e joueuse mondiale, est parvenue à éliminer la tenante du titre Barbora Krejcikova, n°2 mondiale (1-6, 6-2, 6-3) "C'est vraiment un rêve pour moi", a commenté la Française de 19 ans. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer sur ce court, en plus presque rempli avec le public français derrière moi pour me soutenir."

"La plus heureuse"

"C'est ce qui m'a clairement poussée aujourd'hui pour aller chercher ce match, a-t-elle ensuite ajouté au sujet des bouillants spectateurs du court Central, dont le toit était fermé cet après-midi. "Je suis juste la plus heureuse." La Française qui n'a atteint qu'une fois le 2e tour (2019) sur la terre battue parisienne, tentera de faire mieux cette année face à la Colombienne Camila Osorio (66e), vainqueur la veille d'une autre Française, Harmony Tan.



Alors que la pluie rebondissait bruyamment sur le toit du court Philippe-Chatrier, Parry a été dominée dans la première manche où elle a cédé trois fois son service. "Ce n'est jamais facile de commencer sur ce genre de court, en plus contre la tenante du titre. On a forcément envie de bien faire, et parfois on surjoue un peu, c'est ce qui m'est arrivé. Après, je me suis dis d'être agressive, de jouer mon jeu, de lâcher mes coups: je n'avais rien a perdre."

Deux breaks effacés

Les jeux semblaient faits lorsque la Tchèque a réussi le break d'entrée dans la deuxième manche et a confirmé pour mener 2-0. Sauf que, soutenue par le public, la Française a alors aligné six jeux d'affilée pour égaliser à un set partout. Le set décisif a débuté comme le précédent, Krejcikova remportant les deux premiers jeux. Mais une nouvelle fois Parry a redressé la barre en alignant trois jeux d'affilée.

Face à une adversaire qui commettait des fautes grossières, la Française a serré le jeu. Sur une volée haute de coup droit que Krejcikova a complètement ratée alors que le court était grand ouvert, Parry a réussi le break décisif (5-3) et servi dans la foulée pour le match. Krejcikova n'avait plus joué depuis son élimination en février à Doha, victime de douleurs au coude et de fatigue mentale. Mais avant Roland-Garros, elle avait assuré être revenue à 100%.