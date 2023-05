Roland-Garros: "L’autre, il m’a fait partir", quand Charvet et Moscato quittent le Central… avant la fin du match de Monfils

Vincent Moscato et Denis Charvet étaient tous les deux présents au premier rang mardi soir pour assister au spectacle offert par Gaël Monfils contre Sebastian Baez. Problème: les deux membres de la Dream Team RMC Sport ont quitté le court central avant la fin.

Au lendemain de la rencontre qui a enflammé le court Philippe-Chatrier, la cicatrice est encore ouverte. Et l’amertume bien présente au moment d’évoquer cette fin de soirée. Ce mercredi, dans le Super Moscato Show sur RMC, Denis Charvet a confié qu’il avait eu la chance d’assister au spectacle offert par Gaël Monfils contre Sebastian Baez au premier tour de Roland-Garros (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5)... mais qu’il était parti avant la fin.

"Je peux te dire que j’ai pleuré au Murat (un brasserie située à côté du site de Roland-Garros, dans le 16e arrondissement de Paris) parce que l’autre (Vincent Moscato) il m’a fait partir. J’étais au premier rang moi ! Je pleurais. Je voyais sur mon portable la fin du match. T’imagine !", a raconté le consultant RMC Sport.

Monfils: "Un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre"

Mardi soir, Monfils s’est sorti d’un long bras de fer face à l’Argentin Sebastian Baez en arrachant le cinquième set après avoir été mené 4-0. Le joueur de 36 ans a enflammé le Central, qui a accompagné sa victoire d’un bruit assourdissant.

"Je me suis dit: ‘J'ai vécu un truc de dingue ce soir’, a confié le Tricolore en conférence de presse. Au fond, je savais que ça allait être très, très dur, parce que je m'étais entraîné avec lui la semaine dernière et je l'avais trouvé monstrueux. Quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas très content. Avoir réussi à trouver des solutions inespérées, je suis juste très content. C'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre." Mais c’était sans Denis Charvet et Vincent Moscato.