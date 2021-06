Roland-Garros: la Française Tan balayée par Vondrousova, finaliste en 2019

Dominé en deux manches (6-1, 6-3), la Française Harmony Tan (23 ans, 149e mondiale), n'a quasiment pas existé face à la Tchèque Marketa Vondrousova, au 2e tour de Roland-Garros.

Intraitable, la Tchèque Marketa Vondrousova (n°20), finaliste à Roland-Garros en 2019, n’a laissé aucune chance à la Française Harmony Tan, tombeuse de sa compatriote Alizé Cornet au tour précédent, et battue en deux manches au 2e tour (6-1, 6-3). 149e et bénéficiaire d’une invitation Harmony Tan n'avait encore jamais passé le premier tour du Majeur parisien en deux participations (2019 et 2020). Sa première victoire fut donc une énorme performance pour elle et une découverte, mais cette fois-ci, la marche était trop haute.

Vondrousova attend Caroline Garcia

Bien rentrée dans la partie, la Française a très vite compris, face à une spécialiste de la surface ocre, tout le chemin qui lui restait à parcourir pour tutoyer le très haut niveau. Harmony Tan s’est bien battue sur le court, mais elle a souffert à l’échange, dans le petit jeu également, quand son adversaire l’a attirée au filet, commettant 24 fautes directes (contre 11 pour son adversaire). Vondrousova s’est appuyée sur une large palette de coups et de variations pour faire mal à son adversaire, constamment agressée sur sa deuxième balle (30% de points gagnés), trop neutre.

Harmony Tan a offert quelques jolis enchaînements au public du court central Philippe-Chatrier, mais la Tchèque était trop confortablement installée dans la partie pour douter, même si une légère crispation s’est installée au moment de servir pour le gain du match. Au prochain tour, Marketa Vondrousova pourrait encore croiser la route d'une Française, puisqu'elle affrontera la gagnante du match qui va opposer Polona Hercog et Caroline Garcia.