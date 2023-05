Roland-Garros: le programme de dimanche 28 mai avec Tsitsipas, Sabalenka, Cornet et Pouille

Le premier tour de Roland-Garros s’ouvre dimanche matin avec une journée qui verra notamment les entrées en lice de Tsitsipas, Rublev ou Sabalenka. Du côté français, Cornet ou Pouille seront sur les courts, alors que deux duels tricolores seront aussi à suivre.

Les choses sérieuses commencent ce dimanche. Après une semaine de qualifications dont seuls deux Français se sont extirpés, Lucas Pouille et Fiona Ferro, le tableau principal de Roland-Garros s’ouvre ce dimanche avec le lancement du premier tour. Plusieurs têtes d’affiche seront présentes, ainsi que dix Bleus au total.

Un Khachanov-Lestienne en apéritif

Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas (n°5) fera face à Jiri Vesely (n°452) sur le court central alors qu’Andrey Rublev (n°7) affrontera Laslo Djere (N°57) sur le Suzanne-Lenglen. Parmi les autres outsiders du jour, Karen Khachanov (n°11) ouvrira la journée sur le même court à partir de 11h, face au Français Constant Lestienne (n°69) pour un premier gros duel à suivre.

Pendant ce temps, Aryna Sabalenka (n°2) débutera son tournoi les pieds dans le plat sur le court central, avec une affiche face à Marta Kostyuk (n°39). Jessica Pegula (n°3) est programmée en dernière rotation sur le Suzanne-Lenglen pour un duel 100% américain avec Danielle Collins (n°45) en ce qui concerne l’autre grand match à suivre dans le tableau féminin.

Choc entre Mannarino et Humbert côté français

Deux rencontres franco-françaises sont par ailleurs au programme, avec un entre les numéros un et deux tricolores, Adrian Mannarino (n°47) et Ugo Humbert (n°38), sur le Philippe-Chatrier en soirée, et Arthur Cazaux (n°193) face à Corentin Moutet (n°61) sur le Simonne-Mathieu. Alizé Cornet (n°59) sera aussi sur le Central, opposée à Camila Giorgi (n°36). Les quatre matchs du court n°14 concerneront aussi des Bleus, à savoir dans l’ordre Ponchet (face à Podoroska), Grenier (face à Fuscovics), Jeanjean (face à Birrell) et Pouille (face à Rodionov).