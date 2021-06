Roland-Garros: Leo Borg, fils de la légende, se fait une place chez les juniors

7 juin 1981, victoire en finale du Suédois Bjorn Borg à Roland Garros. 7 juin 2021, quarante ans plus tard, première victoire de Léo Borg, son fils, lundi porte d’Auteuil au premier tour du tableau junior. Une victoire confirmée au 2e tour ce mardi.

Physiquement, la ressemblance est flagrante, mince, cheveux longs blonds et tenue Fila comme le papa. Manque le bandeau, remplacé par une casquette blanche. Tennistiquement, le jeune joueur de 18 ans n’a pas encore tout le talent de son père, vainqueur de onze tournois du Grand Chelem. Mais sur le court 14, Porte d’Auteuil, du monde dès 11 heures du matin sous ce grand soleil. Le nom Borg attire forcément quand on est connaisseur. Pour son premier match à Roland-Garros, l’héritier suédois a eu du mal à se défaire du Français Max Westphal, une victoire 3/6 6/3 6/4.

,"C’était une super expérience, difficile de maîtriser ses nerfs comme c’est un Grand Chelem" a déclaré le joueur. A la perte du premier set, Leo Borg, classé 2062e mondial en simple, a souvent râlé, parlé vers son box, sous le regard de Rikard Billing, son coach de toujours. "J’ai finalement réussi à trouver des solutions dans le deuxième et le troisième set", analyse fièrement le fil Borg. Et malgré un adversaire local, le suédois a eu du soutien: "J’étais content de jouer sur un tel court, il y avait une atmosphère géniale."

"Intégrer le top 10 mondial"

Et alors forcément, en conférence de presse d’après-match, Leo Borg a évoqué son père. Le Grand Chelem parisien a une place importante dans la famille, six victoires Porte d’Auteuil pour Bjorn Borg. C’est justement sur l’ocre que le fils se sent le mieux : "Je pense que la terre battue sera ma meilleure surface. Mon jeu colle le mieux avec la terre." Venu seul, avec son staff, à Paris, le blond d’1m83 n’était pas à la maison pour les 65 ans, dimanche, de son père : "Ils ont dû fêter ça avec ma mère. Je l’ai eu au téléphone mais on ne s’est pas beaucoup parlé."

Même si la légende suédoise ne gère pas la carrière de son fils, elle est là pour lui apporter son expérience : "Il n’est pas tout le temps avec moi mais dès qu’il peut me donner des conseils il le fait, il est impliqué." Et forcément porter un tel nom peut soumettre à une importante pression. "C’était plus dur quand j’étais jeune, je n’avais pas l’habitude mais maintenant je suis concentré sur ma carrière", explique-t-il. Revenu s'entraîner en Suède, en raison de la crise sanitaire, après son passage à la Rafael Nadal Academy, le joueur a de grandes ambitions et un rêve à long terme : "Intégrer le top 10 mondial". Bjorn Borg, la légende suédoise, est justement attendu jeudi dans la capitale, a annoncé son fils. Il pourrait même assister à un match de sa progéniture. Leo Borg a confirmé ce mardi cette victoire initiale en dominant au 2e tour l’Allemand Max Hans Rehberg (1-6, 7-6, 6-3).