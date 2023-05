Roland-Garros: Marseillaise, communion avec le public... Pouille savoure après des "moments de craquage"

Qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros après sa victoire face à Jurij Rodionov dimanche, Lucas Pouille revit après connu des moments difficiles. S'il n'oublie pas les "moments de craquage", le Français va de l'avant et savoure chaque instant.

Sa célébration sur le court 14 en dit long sur le plaisir retrouvé de Lucas Pouille. Bras en l'air, langue tirée et yeux écarquillés, le Tricolore, désormais 675e joueur mondial, a profité de l'ambiance bouillante pour confirmer sa belle aventure Porte d'Auteuil après sa victoire face à Jurij Rodionov lors du premier tour de Roland-Garros ce dimanche (6-2, 6-4, 6-3).

"Il y a un certain engouement depuis le premier match des qualifs. Les gens sont derrière moi. Jouer sur ce court aussi avec les gens proches, ils vivent les émotions, ça crée quelque chose. Ça représente beaucoup pour moi. J’ai rarement reçu autant de soutien. Dès que je croisais quelqu’un dans la rue, il me disait: 'trop content pour toi'", a-t-il confié après sa victoire.

"Je pense à ce qu'il se passe en ce moment"

Après avoir entonné la Marseillaise avec le public, "un moment que j’avais envie de partager avec eux", Lucas Pouille a pris le temps de se souvenir des derniers mois compliqués qu'il a traversé. "On passe parfois par des moments de craquage. Ces moments là étaient très difficiles mais ils étaient nécessaires car j'allais prendre le mur, avoue-t-il. Je pense avoir arrêté le train au bon moment avant le crash. Maintenant, c'est derrière moi. J'y pense de temps en temps car ça ne donne de l'énergie mais je pense à ce qu'il se passe en ce moment et les bons moments que je vis."

Il a en effet remporté quatre matchs en une semaine, alors qu'il n'avait plus gagné sur le circuit ATP depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en mai 2022. Et cette année, le Français avait joué jusque-là uniquement sur le circuit Challenger où il n'a signé que trois succès pour quatre défaites. Il tentera donc de se hisser au troisième tour, un stade qu'il n'a plus atteint en Majeur depuis Wimbledon 2019, année où il avait joué la demi-finale en Australie. Pour cela, il affrontera mercredi son compatriote Benoît Paire (149e et bénéficiaire d'une invitation) ou le Britannique Cameron Norrie (13e).