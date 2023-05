Roland-Garros: Monfils a vécu "un des meilleurs moments de sport" de sa vie

Qualifié pour le second tour de Roland-Garros après une folle remontée dans le cinquième set face à l’Argentin Sebastien Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5), mardi, Gaël Monfils conservera des souvenirs indélébiles de ce match d’anthologie.

La cote de Gaël Monfils a encore grimpé dans les cœurs des fans de tennis, mardi. Le Français s’est sorti d’un long bras de fer face à l’Argentin Sebastien Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5) en arrachant le cinquième set après avoir été mené 4-0. Le joueur de 36 ans a enflammé le Central qui a accompagné sa victoire d’un bruit assourdissant. A l’issue du match, il n’en revenait pas.

"Un public de malade"

"Je me suis dit: ‘J'ai vécu un truc de dingue ce soir’, a-t-il confié en conférence de presse. Au fond, je savais que ça allait être très, très dur, parce que je m'étais entraîné avec lui la semaine dernière et je l'avais trouvé monstrueux. Quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas très content. Avoir réussi à trouver des solutions inespérées, je suis juste très content. C'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre."

Monfils situe cette soirée à la première ou deuxième place au classement de ses plus belles victoires en carrière. "Les émotions incroyables, le public exceptionnel, ma première ‘night session’ (à Paris, ndlr), énumère-t-il. J'ai fait des ‘night sessions’ dans les quatre Grand Chelem, même à Wimbledon. Ne l'oubliez jamais, avec Gilles Simon! Avec Gilles Simon sur le Central de Wimbledon, on l'a faite notre petite ‘night session’ (au troisième tour en 2015)! Du coup, de l'avoir fait ici, j'ai rempli ma ‘bucket list’ et en plus j'ai gagné, encore mieux! C'était un kiff de fou. Le public était malade, il m'a poussé du début à la fin. Une ambiance de fou, comme on aime."

Le Parisien confie s’être surpris lui-même par sa sérénité au moment de lâcher le quatrième set pour mieux récupérer. "Je ne m'attendais pas du tout à ça, pas du tout à même pouvoir rebondir sur certains choix tactiques. J'ai fait quelque chose de très osé de lâcher le quatrième set parce que je suis fatigué, que je suis mort. Je sens que j'en peux plus, je dis à Mikael (Tillström, son entraîneur) que j'ai besoin de dix minutes. J'ai eu besoin de 25 minutes... Ce qui est fou, c'est qu'à Roland-Garros j'ai réussi mentalement à me dire: ‘Non, non, mais t'inquiète, je vais récupérer et je vais le niquer dans le cinquième!’. T'imagines le malade que je suis ! C'est ce que je me suis dit. Le fait est que ça a été un choix payant."

Monfils a désormais rendez-vous face à un autre très gros morceau au prochain tour, le jeune Danois Holger Rune (20 ans), tête de série numéro 6 et quart de finaliste à Roland-Garros l’année dernière. "Honnêtement, je ne m'attendais même pas à gagner ce match, ce n'est que du bonus, que du positif", conclut-il.