Roland-Garros: sorti dès le premier tour, Medvedev crie encore son désamour pour la terre battue

Battu au premier tour de Roland-Garros par le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 172e mondial, Daniil Medvedev n'aura pas confirmé les attentes placées en lui après son sacre lors du Masters 1000 de Rome. Après la partie, le Russe a, comme souvent, fustigé la terre battue qu'il n'aime pas.

Pour la cinquième fois de sa carrière, en sept participations, Daniil Medvedev a été éliminé au premier tour de Roland-Garros. Arrivé avec un statut de numéro deux mondial et fort d'un titre lors du Masters 1000 de Rome, le Russe était annoncé comme un vrai prétendant. Mais il a été balayé ce mardi par le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 172e mondial.

"J'avais la bouche pleine de terre battue"

La saison sur terre battue de Daniil Medvedev s'arrête donc à l'issue des cinq sets (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4). "Chaque fois que cette saison finit, je suis satisfait, que ce soit une fois en quart de finale, au premier tour, au quatrième tour, je suis heureux, a lancé le joueur de 27 ans. Aujourd'hui, avec le vent et le court sec, j'avais la bouche pleine de terre battue, dès le troisième jeu. Je ne sais pas si les gens aiment avoir de la terre battue sur les chaussettes, on peut les jeter dans le sac après la saison sur terre battue. Moi, je n'aime pas ça. J'aime que cette saison soit finie. Je vais pouvoir bien me reposer, c'est un des avantages."

S'il se dit "heureux" de pouvoir passer au prochain défi, à savoir la saison sur gazon, Daniil Medvedev aurait tout de même "aimé rester plus longtemps à Paris même si c'est de la terre battue". "Mais je suis certain à 100% d'être sur la bonne voie pour jouer sur cette surface. Le match d'aujourd'hui en est une nouvelle preuve", a ajouté Medvedev, s'appuyant sur son sacre à Rome.

Daniil Medvedev ne sera jamais un fan de la terre battue comme Rafael Nadal mais le Russe promet de revenir à l'avenir: "Je ne pensais jamais que j'allais gagner un tournoi

sur terre battue, encore mois un Masters. Je dois donc réfléchir à cela, a indiqué l'intéressé. Malheureusement à Roland-Garros, c'est fini mais, l'année prochaine, je

vais peut-être être plus motivé, essayer de répéter les succès de cette année."

Sur son adversaire, Daniil Medvedev a estimé qu'il pourrait devenir "top 30 mondial à la fin de l'année s'il continue de jouer à ce niveau". Jeudi, le Brésilien défiera l'Argentin Guido Pella au deuxième tour. "J'espère qu'il va continuer car s'il ne le fait pas je vais me demander 'pourquoi contre moi ?'", a lancé le Russe à propos de Thiago Seyboth Wild.