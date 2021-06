Roland-Garros: Monfils présente ses excuses après sa cuisante défaite

Battu ce jeudi par le 105e joueur mondial au deuxième tour de Roland-Garros, après avoir multiplié les fautes, Gaël Monfils n'a pas caché sa déception, et a présenté ses excuses à ses fans pour le triste spectacle.

Un premier match intéressant, puis le néant. Opposé ce jeudi au modeste Suédois Mikael Ymer (105e mondial) au deuxième tour de Roland-Garros, Gaël Monfils - numéro 15 à l'ATP - s'est incliné en quatre sets (6-0, 2-6, 6-4, 6-3), après avoir offert un nombre incalculable de points à son adversaire.

Un résultat décevant, pour celui qui aurait pu être le seul représentant français au troisième tour. Et frustrant. "C'est très dur, c'est très dur, a-t-il déploré après la rencontre. Je suis hyper frustré, je peux mieux faire, je peux être encore mieux. Je présente mes excuses à tous les fans et les personnes qui ont dû regarder ça, car c'est un match que je dois clairement gagner. Et cela ne passe pas. Je suis le premier frustré. Je suis tellement déçu de ne pas arriver à trouver la solution pour enfoncer le clou, pour jouer un peu mieux..."

"Je tente de nouvelles choses, je vais dans un endroit que je connais moins bien"

Et d'en rajouter: "J'ai perdu, je dois mieux faire. Beaucoup mieux même. C'est un match que je dois gagner en l'état. Mikael Ymer a été meilleur que moi. Je ne l'admets pas, on est professionnels. Je peux beaucoup mieux faire."

S'il a semblé gêné physiquement, en témoigne l'intervention du médecin durant le match, Monfils n'a pas voulu s'exprimer sur une éventuelle blessure, ni sur l'état inquiétant du tennis tricolore ("Je ne connais pas les autres joueurs français à part mes potes"). Il a en revanche développé sur son changement de style de jeu, plus offensif.

"Si je décide de changer mon jeu, ce n'est pas pour revenir à l'ancien système, assume-t-il. Je tente de nouvelles choses, je vais dans un endroit que je connais moins bien. Ce n'est pas parce que je fais des fautes directes que j'ai envie de perdre. De temps en temps, tu as envie de limer, mais au final j'en ai parlé avec mon coach, et il faut se forcer à y aller, même s'il y a des fautes."