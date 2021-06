Roland-Garros: l'émotion de Monfils qui renverse Ramos-Vinolas grâce à un public en feu

Après un premier set difficile, Gael Monfils est parvenu à remonter la pente pour se défaire d'Alberto Ramos-Vinolas en quatre sets (1-6, 7-6, 6-4, 6-4). Porté par un public en ébullition, le Français s'offre une qualification pour le second tour et engrange de la confiance.

Cela faisait longtemps que l'on avait pas vu Gael Monfils avec un aussi grand sourire. Après un premier set difficile dans lequel il a été balayé, le Français a pris le meilleur sur Alberto Ramos-Vinolas, 38e joueur mondial, pour renverser la vapeur et s'offrir une qualification au second tour de Roland-Garros (1-6, 7-6, 6-4, 6-4).

Tête de série numéro 1 chez les Français, Gaël Monfils a réussi à prendre l'ascendant sur l'Espagnol, à l'aise avec la terre battue francilienne. Porté par un public très en forme, le numéro 15 au classement ATP s'est offert une belle entrée en matière.

D'abord écrasé dans le premier set, le Français a disposé de l'Espagnol dans la deuxième manche, dans un tie-break très chaud. Un second set qui a littéralement libéré Monfils pour aller chercher la victoire au bout de 3 heures.

"On ne perd pas ici, on va loin", Monfils engrange de la confiance

Ces retrouvailles avec le public ont fait le plus grand bien au Français, après une année 2020 très difficile dans laquelle il a été privé de compétitions pendant près de 7 mois en raison de la pandémie.

Après une série noire de 446 jours sans remporter le moindre match de tennis, Gaël Monfils avait renoué avec la victoire au premier tour du tournoi ATP de Lyon en venant à bout du jeune Brésilien, Thiago Seyboth Wild (7-5, 6-4).

Avec beaucoup d'émotions, Gaël Monfils a chaleureusement remercié le soutien apporté par le public : "L'année dernière, on l'aurait perdu. c'est grâce à vous. Il y avait ma famille, mon père, mon frère, ma mère, le public... On ne perd pas ici, on va loin. (...) J'étais bien sur le terrain, je faisais mes petits signes de NBA, je regardais mon frère, je m'éclatais. J'étais bien là, je me la pétais façon Roger (ndlr, Federer)."

Au prochain tour, le Français retrouvera Mikael Ymer, le Suédois qui pointe à la 105e place du classement ATP.