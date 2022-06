Roland-Garros: Ruud sort la révélation Rune et rejoint le dernier carré

A 23 ans, Casper Ruud atteint la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière en dominant ce mercredi Holger Rune en quart de finale de Roland-Garros (6-1, 4-6, 7-6, 6-3). Le Norvégien devra dominer Marin Cilic pour atteindre la finale.

Une immense première pour la Norvège. Pour la première fois de son histoire, le pays scandinave place un représentant dans le dernier carré d’un Grand Chelem. Il s’agit de Casper Ruud, mais pas d’une surprise. Huitième mondial à 23 ans et très efficace sur terre battue, le premier norvégien à avoir remporté un tournoi sur le circuit ATP a assumé son statut d’outsider depuis son arrivée sur l’ocre parisien.

Ce mercredi, Ruud a disposé de la révélation de la quinzaine, Holger Rune. Face à son volcanique adversaire danois, le Norvégien avait démarré fort ne laissant pas le jeune joueur de 19 ans s’installer dans ce qui constituait le match le plus important de sa carrière.

Ruud face au revenant Cilic en demie

Mais après avoir perdu la première manche 6-1 en 33 minutes, Rune s’est révolté et a retrouvé son jeu offensif et efficace pour remporter la deuxième manche et étirer dune nouvelle session de nuit (6-4).

Le métronome Ruud a toutefois su rester dans ses schémas de jeu et sa concentration, surtout dans le tie-break du troisième set, remporté 7-2, véritable point de bascule de ce quart de finale. Imposant une forte pression sur les mises en jeu du Danois, le vainqueur de Tsonga au premier tour a fini par breaker à 4-3 dans le quatrième set avant de conclure sans frayeur après 3h14 d’une bataille engagée.

Pour atteindre la première finale de Grand Chelem de sa carrière, Ruud devra franchir l’obstacle Marin Cilic en demie vendredi face à un Croate qui retrouve des sensations Porte d’Auteuil. L’autre demi-finale opposera la légende de Roland-Garros, Rafael Nadal, à l’Allemand Alexander Zverev.