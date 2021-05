Tennis: Amazon, France TV… sur quelle chaîne regarder Roland-Garros

Depuis cette année, un nouvel opérateur retransmet Roland-Garros en compagnie de France Télévisions, traditionnel diffuseur du Grand Chelem. Les deux acteurs se partagent les courts et horaires de matchs.

La nouvelle avait fait grincer des dents en juillet 2019: Amazon Prime, plate-forme de vidéos en ligne, a raflé le lot 2 de l’appel d’offres pour la diffusion de Roland-Garros en 2021, 2022 et 2023. Fini le monopole de France Télévisions, diffuseur historique et en clair. Deux ans plus tard, la révolution est en marche depuis dimanche et le début de l’édition 2021 du Grand Chelem parisien. Mais alors, comment se traduit ce partage des matchs entre les deux acteurs?

>> Roland-Garros: les matchs en direct

En remportant le Lot 1 il y a deux ans, France Télévisions s‘est assuré la diffusion des matchs dès 11h. La prise d’antenne commence sur France 4 avant de basculer sur France 2 à partir de 14h. Le service public diffusera tous les matchs à l’exception de ceux programmés sur le court Simonne-Mathieu ainsi que ceux de la night-session, compris dans le Lot 2 d’Amazon.

La plateforme inaugurera le premier match en soirée, ce lundi avec l’affiche entre Serena Williams et la Roumaine Irina-Camelia Begu sur le court central couvert. "Du lundi de la première semaine (deuxième journée du tournoi) jusqu'aux quarts de finale (mercredi de la seconde semaine), dix sessions de soirée seront ainsi programmées sur le court Philippe-Chatrier", expliquait un communiqué des organisateurs en octobre dernier.

Paire et Serena Williams sur Amazon, Tsonga et Federer sur France TV ce lundi

Les demi-finales et la finale seront retransmises par les deux diffuseurs. Si vous voulez y voir plus clair pour ce lundi, Amazon diffusera tous les matchs programmés sur le court Simonne-Mathieu: le duel 100% français entre Alizé Cornet et Harmony Tan, l’entrée en lice de Benoît Paire contre Casper Ruud, le match entre le Français Arthur Rinderknech (wild-card) et le Croate Marin Cilic ainsi que l’opposition entre l’Espagnole Garbine Muguruza et l’Ukrainienne Marta Kostyuk. Enfin, Amazon diffusera donc, à partir de 21h, le premier match en night session entre Serena Williams et la Roumaine Irina-Camelia Begu.

France Télévisions (France 4, puis France 2 et France 3) retransmettra toutes les autres rencontres du jour dont celles des Français Pierre-Hugues Herbert, Caroline Garcia, Jo-Wilfried Tsonga, Arthur Cazaux et Mathias Bourgue. L’entrée en lice de Roger Federer contre Denis Istomin sera également à suivre sur le service public.

La diffusion de Roland-Garros

Sur France Télévisions

Tous les matchs sauf ceux du court Simonn-Mathieu et la night session (le match de 21h sur le Central)

Demi-finales et finale

Sur Amazon

Tous les matchs du court Simonne-Mathieu et la night session du jour (le match de 21h sur le Central)

Demi-finales et finale