Tennis: les explications d'Hugo Gaston sur son geste d'antijeu qui lui a valu une énorme amende

Sorti au premier tour de Roland-Garros ce mardi, Hugo Gaston en a profité après le match pour s'expliquer sur son amende reçue pour "conduite antisportive" lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. Le Français assume un "geste de frustration" mais se défend d'avoir voulu tricher.

Hugo Gaston reconnaît son mauvais geste mais se défend d'avoir voulu tricher. Ce mardi, après son élimination dès le premier tour de Roland-Garros face à Alex Molcan, le joueur français est revenu sur l'amende de 72.000 euros qu'il a reçu lors du Masters 1000 de Madrid pour un acte d'antijeu contre Borna Coric.

Initialement, Hugo Gaston avait écopé d'une amende de 144.000 euros par l'ATP, qui avait fini par la réduire en appel. Toutefois, le comportement de l'intéressé devra être irréprochable pendant un an. Lors du match, le joueur de 22 ans s'était rendu coupable d'avoir laissé tomber la balle de sa poche sur un smash adverse, ce qui aurait pu permettre au point d'être rejoué. "Beaucoup de personnes ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui est fausse, s'est défendu Gaston ce mardi. Tout joueur de tennis a des gestes qu'il ne contrôle pas, c'était un geste de frustration à la fin du premier set."

"J'ai compris beaucoup de choses, ça va me faire grandir"

Ces derniers jours, l'ATP a adopté un barème plus sévère après des années de clémence envers les joueurs. Hugo Gaston a payé cher pour récidive au cours de la saison. "J'ai aussi entendu qu'il y avait des récidives et que ce n'était pas la première fois. Il y a eu des récidives sur le fait que j'ai pris des amendes mais jamais sur un geste comme ça parce que ce sont des choses qui ne me représentent pas, a ajouté Hugo Gaston. Je m'en suis excusé auprès de mon adversaire et le match s'est très bien déroulé après ça et il n'y a pas eu de problème. Sur le moment, l'arbitre ne l'avait pas vu. Encore une fois, ce n'était pas quelque chose à faire mais c'était un geste de frustration et non de triche. A aucun moment, le point n'a été rejoué et je n'aurais pas rejoué le point."

La sévérité de l'amende a surpris dans la mesure où, au moment de la rencontre, Hugo Gaston avait accumulé moins de gains (environ 110.000 euros) que le montant de la sanction. "Je suis le principal concerné donc je ne vais pas dire que ce n'est pas assez. Je trouve que c'est beaucoup, après ce n'était pas la première fois car j'ai pris quelques amendes en début d'année, a admis celui qui avait atteint les huitièmes de Roland-Garros en 2020. Ils augmentent pour nous faire comprendre. J'ai compris beaucoup de choses même si ce n'est pas bien, ça va me faire grandir. Le montant est excessif mais on ne contrôle pas, j'aurais aimé que ce soit inférieur. Pas pour pouvoir le refaire parce que ce sont des choses qui ne me représentent pas mais en tant que joueur, certains en Challengers ne gagnent pas sur une année ce que j'ai pris sur cette amende, c'est compliqué."