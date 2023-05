Tennis: l’énorme amende de Gaston pour un acte d’antijeu

Reconnu coupable d’un acte d’antijeu lors du Masters 1000 de Madrid, Hugo Gaston a reçu, selon L’Équipe, une amende exemplaire de 133 000 euros. Jugé récidiviste, le Français paie la sévérité du nouveau barème de l’ATP.

Depuis le début de son année 2023, Hugo Gaston, à la peine sportivement, n’a empoché "que" 117 631 dollars de prize money. Sa balance vient de virer dans le rouge: ce mois-ci, le Français a reçu une amende de 144 000 dollars (soit 133 000 euros), pour avoir commis un acte d’antijeu lors du Masters 1000 de Madrid, d’après des informations de L’Équipe. Une sanction énorme, qui s’explique par la sévérité accrue du nouveau barème ATP.

Les faits qui seraient reprochés à Gaston datent du 28 avril dernier, date de son deuxième tour à Madrid, perdu face à Borna Coric (6-3, 6-4). Sur un smash de son adversaire, il aurait fait tomber une balle de sa poche, dans le but de se voir donner un let. Un geste qui aurait depuis été revu par l’ATP et caractérisé d’antijeu. L’année dernière, le 108e joueur mondial avait déjà été averti pour des faits similaires.

Un montant doublé pour récidive

L’organisateur du circuit masculin aurait alors décidé de lui infliger une sanction financière, en s’appuyant sur son nouveau barème, plus sévère depuis quelques temps après des années de clémence envers les joueurs. Désormais, tout coupable d’infraction est ainsi "passible d'une amende pouvant atteindre 20 000 dollars pour les tournois de l'ATP Challenger Tour, 30 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour 250, 40 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour 500 et 60 000 dollars pour les tournois de l'ATP Tour Masters 1000, pour chaque violation." Un montant majoré de 100% pour Gaston, du fait de sa récidive "au cours de la même année civile".

C’est dans ce contexte forcément compliqué que le Français, qui ne s’est pas encore exprimé publiquement sur cette situation, va faire ses débuts à Roland-Garros, en fin de semaine. Directement qualifié pour le premier tour, après un imbroglio autour d’une éventuelle wild-card, il devrait avoir à cœur de se recentrer sur le tennis, dans le tournoi qui l’a fait connaitre. Et, accessoirement, de renflouer ses caisses: même en cas de défaite d’entrée, il empochera a minima 69 000 euros.