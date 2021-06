Tennis: "Roland Garros m'a donné confiance", Federer se dit prêt pour la saison sur gazon

Roger Federer commencera lundi sa saison sur gazon, avec le tournoi de Halle. Le Suisse, à 39 ans, entamera sa préparation en vue de Wimbledon. Il estime "avoir pris confiance" sur Roland-Garros et s'estime prêt physiquement pour rivaliser "avec les meilleurs".

A l'heure où Novak Djokovic vient de remporter Roland-Garros, son 19e titre du Grand Chelem, Roger Federer est déjà tourné depuis plusieurs jours sur la saison sur gazon. Le Suisse participera au tournoi de Halle la semaine prochaine, première étape de sa préparation en vue de Wimbledon.

Vainqueur de ses trois matchs à Roland-Garros avant de se retirer pour ne pas forcer sur son genou, dont il a été opéré à deux reprises lors des deux dernières années, Federer aborde très motivé la saison sur gazon.

"Mon corps est encore en train de digérer toute la saison de terre battue, je suis en train de préparer le gazon, de voir l'évolution de mon jeu et de mon corps, notamment les genoux, les adducteurs et le dos, voir comment tout ça réagit, a confié le vétéran suisse en conférence de presse. Les quatre ou cinq prochains jours seront importants. Mais je me réjouis énormément de retrouver ma surface préférée."

"Roland Garros m'a donné confiance"

A bientôt 40 ans - qu'il fêtera le 8 août prochain - Roger Federer peut toujours rêver de décrocher un nouveau sacre à Wimbledon, ce qui le hisserait seul à nouveau au sommet des Grands Chelems remportés. A égalité pour l'instant avec Rafael Nadal, Roger Federer pourrait surtout voir le retour de Novak Djokovic, plus que jamais numéro 1 mondial.

Roger Federer contre Novak Djokovic, c'était l'affiche de la dernière finale de Wimbledon, en 2019, remportée par le Serbe malgré des balles de match pour le Suisse. "Je trouve que je suis prêt pour la saison de gazon, contre les meilleurs. Ici (à Halle) les tableaux sont vraiment très difficiles, avec de très bons joueurs, qui sont en très bonne forme. De mon côté je me sens bien à l'entraînement aussi. Je pense que Roland-Garros m'a donné confiance pour ici", a déclaré aussi Federer. Pour son entrée en lice ce lundi, Roger Federer retrouvera le Biélorusse Ilya Ivashka.