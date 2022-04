Tennis: ancienne n°39 mondiale, Harkleroad se lance dans le porno sur Onlyfans

Ashley Harkleroad, ancienne joueuse de tennis et n°39 mondiale, s’est lancée dans la pornographie et a lancé sa chaîne Onlyfans. Retraitée depuis 2012, l’Américaine avait déjà fait une apparition dans le magazine Playboy durant sa carrière.

C’est une reconversion inattendue pour Ashley Harkleroad. L’Américaine, ancienne n°39 mondiale en 2003 et retraitée depuis 2012, s’est lancée ces derniers jours dans la pornographie en ouvrant sa chaîne sur la plateforme Onlyfans. Contre un abonnement de 9,99$ par mois, elle permet à ses fans d'accéder à ses sextapes.

"Je suis la première joueuse professionnelle à faire la couverture de Playboy et désormais sur Onlyfans", a écrit l’Américaine dans sa biographie Onlyfans. En 2008 après Roland-Garros, elle avait fait parler dans le milieu en réalisant un shooting pour le magazine de charme Playboy.

Un dernier match en Grand Chelem face à Mauresmo

Quelques semaines après ce shooting, Ashley Harkleroad disputait son dernier tournoi du Grand Chelem à Wimbledon et s’inclinait au premier tour contre Amélie Mauresmo. Au cours de sa carrière, l’Américaine n’a jamais été plus loin que les 16es de finale d’un tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros et lors de l’Open d’Australie.

Harkleroad, 36 ans, a malgré tout remporté plusieurs tournois ITF aux Etats-Unis entre 2002 et 2007. Elle avait opéré une première coupure dans sa carrière en 2009, pour la naissance de son premier enfant. A son retour, elle n’avait pas su retrouver son meilleur niveau et avait mis un terme à sa carrière en 2012.