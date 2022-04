Wimbledon: "Ne pas laisser des meurtriers sur le circuit", les joueuses ukrainiennes haussent le ton contre les Russes

Dans une tribune commune, plusieurs joueuses ukrainiennes du circuit WTA, dont Elina Svitolina (25e mondiale) et Marta Kostyuk (52e mondiale), ont durci le ton envers les joueurs et joueuses russes refusant de s’afficher publiquement contre le conflit russo-ukrainien.

Du Kremlin à l’ATP, en passant par Novak Djokovic et Andrey Rublev, l’exclusion de tous les joueurs et joueuses russes et biélorusses de Wimbledon (27 juin-10 juillet), décidée mercredi par l’All England Lawn Tennis Club, a largement fait réagir. Joueuse ukrainienne et ancienne numéro 5 mondiale sur le circuit WTA, Elina Svitolina avait déjà pris personnellement position, se montrant favorable à l'exclusion des joueurs concernés si ceux-ci ne s’affichaient pas ouvertement contre le conflit russo-ukrainien.

Kostyuk peinée par la distance soudaine entre joueuses russes et ukrainiennes

Un parti pris peu nuancé que la joueuse a, jeudi dans une nouvelle tribune réunissant plusieurs éléments ukrainiens du circuit, durcit encore un peu plus. "Selon les statistiques, 80% des Russes – peut-être même plus – soutiennent de telles actions de leur État. Il est important pour nous que ne soit pas laisser de véritables meurtriers de notre pays sur le circuit. Je veux que tout soit vraiment fait au maximum", y assure Svitolina.

Marta Kostyuk (52e mondiale) a elle regretté l’évolution des relations entre les joueurs russes et ukrainiens ("Nous avions beaucoup d’amis parmi les joueurs de tennis russes. Nous avons passé du temps ensemble sur le circuit. On se voyait tout le temps"). Une distance soudaine qui a également marqué Svitolina. "En privé, des mots de soutien n’ont été exprimés que par quelques joueurs russes qui ont demandé des nouvelles de ma famille. Cela restera un mystère pour moi de comprendre comment il est possible de ne pas faire preuve d’humanité", poursuit l’actuelle 25e joueuse mondiale.

La WTA ne tire pas dans le même sens que Svitolina

Dans un mail révélé jeudi par L’Equipe et adressé aux joueuses par le patron du circuit féminin Steve Simons, la WTA assure qu’elle compte riposter contre le Majeur londonien et la Fédération anglaise de tennis, afin de permettre une participation des joueurs russes.

"Si la WTA condamne fermement les actions menées par la Russie en Ukraine, nous restons attachés au principe essentiel de notre sport dans lequel les entrées dans les tournois sont basées sur le mérite et sans discrimination. Aucun athlète n’a jamais été empêché de disputer un tournoi sur la base des actions de son gouvernement", condamne Simons. Révélant au passage que la WTA envisage des sanctions à l’encontre de Wimbledon et de la LTA, la Fédé anglaise.

Une position relativement similaire à celle adoptée par Svitolina, qui avait expressément demandé à l’ATP, la WTA et l’ITF de laisser participer les joueurs représentant la Russie et la Biélorussie, à la condition qu’ils répondent publiquement à trois questions: 1. Supportez-vous l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la Biélorussie, ainsi que ses conséquences? 2. Supportez-vous les activités militaires de la Russie et de l'Ukraine? 3. Supportez-vous le régime de Poutine et Loukachenko?