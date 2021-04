Tennis: Benoît Paire privé des JO pour "comportement profondément déplacé"

La Fédération française de tennis a décidé d’écarter Benoît Paire d’une possible sélection aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en raison de son comportement jugé "profondément déplacé" ces dernières semaines.

Il ne verra pas Tokyo. Compte tenu "de la répétition de comportements profondément déplacés", Benoît Paire se retrouve sanctionné par la Fédération française de tennis. "Le Comex de la FFT, sur proposition du DTN Nicolas Escudé et en concertation avec Sébastien Grosjean, capitaine de l’Equipe de France de Coupe Davis, a décidé d’écarter le joueur d’une possible sélection aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo", annonce la Fédération ce vendredi dans un communiqué.

Des dérapages à répétition

Elle rappelle que Gilles Moretton, son nouveau patron, s'est récemment entretenu avec Paire "pour lui rappeler que les joueurs et joueuses professionnels ont le devoir de respecter les valeurs du sport et du tennis, et des responsabilités particulières qui doivent les conduire à faire preuve d’exemplarité vis-à-vis de la communauté du tennis, et plus largement de la jeunesse du pays". L'Avignonnais s'était alors excusé dans une lettre pour ses nombreux dérapages ces dernières semaines.

"Mais le 11 avril dernier, après sa défaite face à l’Australien Jordan Thompson lors de son 1er tour au Masters 1000 de Monte-Carlo, Benoît Paire a récidivé en conférence de presse, avec des propos de nouveau profondément contraires à l’éthique du sport et aux valeurs du tennis, qui ont indigné non seulement toute la famille du tennis mais choqué bien au-delà", poursuit la FFT. Son comité exécutif estime donc que le joueur, actuel 35e mondial, "n'est pas "en mesure de répondre aux exigences d’une participation aux Jeux Olympiques et Paralympiques".

"Franchement, je n’en ai rien à branler de ce match. J'habite à deux heures de route, chez mes parents. J'ai un double encore et après, je me casse chez moi. Arriver dans un cimetière pareil, ça me déprime un peu. Le tennis ne m’apporte plus rien d'heureux. Se retrouver ici, c'est d'une tristesse absolue alors que d'habitude, c'est le meilleur tournoi du monde. Franchement, rien à foutre et je vais rentrer chez moi", avait lâché Paire après son élimination au premier tour à Monte-Carlo.

"Son comportement profondément déplacé depuis le début d’année porte gravement atteinte aux valeurs du sport, à l’image du tennis. (...) Je le redis, il est du devoir de chaque joueur et de chaque joueuse de haut niveau de respecter les valeurs de notre sport et il leur revient de se montrer exemplaires sur le court comme en dehors, notamment vis-à-vis des jeunes de notre pays", appuie Gilles Moretton. La Fédération, par l’intermédiaire de la DTN, a proposé à Paire un accompagnement pour "l’aider à mieux traverser la période actuelle, qu’il vit manifestement particulièrement difficilement".