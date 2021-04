Barcelone: Paire disparaît encore dès son apparition dans un tournoi

Benoît Paire a été battu ce lundi lors de son entrée en lice à Barcelone par l'Italien Federico Gaio, un lucky loser. Le Français n'a plus gagné un match depuis le mois de février.

Benoît Paire poursuit sa mauvaise série. Le Français, toujours 35e mondial, a encore disparu dès son apparition dans un tournoi, celui sur la terre battue de Barcelone où il a été battu au premier tour par le modeste italien Federico Gaio, 7-5, 6-3. Federico Gaio, qui avait échoué à se qualifier pour le tableau final de ce tournoi ATP 500, a bénéficié d'un forfait pour y entrer, en qualité de "lucky loser".

En pleine crise de nerfs

Face à ce joueur âgé de 29 ans, 138e mondial, et dont le meilleur classement ATP a été 125e en 2020, Paire a été incapable de gagner, voire de se montrer dangereux. Psychologiquement atteint par les mesures sanitaires liées à la pandémie, et notamment l'absence de public, Paire n'a gagné qu'un seul match sur les onze qu'il a joués cette année. C'était contre Nicolas Jarry (165e) à Cordoba, fin février.

L'Avignonais, en pleine crise et qui n'a passé qu'une fois le 1er tour d'un tournoi en 2021, multiplie qui plus est les déclarations provocatrices. "J'en ai rien à cirer", avait-il par exemple lancé dimanche 11 avril après sa défaite contre l'Australien Jordan Thomspon (59e) au 1er tour du tournoi de Monte-Carlo. Ce lundi, il s'est encore montré passablement agacé par son jeu et certaines décisions de l'arbitre.